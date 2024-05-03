Почему паска западает и трескается: известна правильная температура для выпечки

Делимся секретами работы с пасхальным тестом

Мы делились удачным рецептом паски. Однако даже проверенного рецепта для хорошего результата может быть маловато. Делимся секретами идеальной паски.

Почему трескается и западает паска, а также как испечь ее безупречным. Об этом рассказали на портале SHUBA.

Почему паска трескается?

Слишком густое тесто. Если тесто замесили слишком крутым, оно не сможет равномерно подняться во время выпечки, что приведет к растрескиванию.

Также не спешите ставить паску в духовку! Дайте тесту время подняться в форме, увеличившись в объеме в 2-3 раза. Недостаточно выстоявшееся тесто может трескаться.

Почему верхушка паски западает?

Если тесто слишком редкое, оно не сможет держать форму во время выпечки, что приведет к западанию верхушки. Может быть, что паска не пропеклась внутри, потому и запала. Кроме того, неправильный температурный режим может привести к неравномерному прожиганию.

Советы для удачной паски

Испеките одну-две паски на полпорции, чтобы проверить температурный режим и время выпечки в духовке.

Свежие дрожжи, мука, яйца и другие ингредиенты гарантируют наилучший результат.

Не экспериментируйте с ингредиентами и пропорциями, особенно если вы печете паску впервые.

Не открывайте духовку – это может привести к перепаду температур и отрицательно повлиять на выпечку.

Как определить температуру для выпечки

Рекомендуемая температура составляет 160-180°C в течение 40-50 минут. Точное время зависит от размера формы.

Очень важный момент: у каждой духовки есть свои особенности. Поэтому время и температуру выпечки может потребоваться немного скорректировать.

Сохраняйте эти советы, печите с любовью, и ваши паски обязательно получатся пышными, румяными и невероятно вкусными. Также мы рассказывали об интересном способе украсить паски.