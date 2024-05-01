Самый простой мясной рулет на праздник: бюджетная закуска из вафли из горсти фарша (видео)

Прекрасный рецепт мясной закуски

Скоро Пасха, а это значит, что пора собирать удачные рецепты на праздничный стол. Кроме аппетитной паски, кулинары обычно готовят мясные закуски. Рассказываем, как приготовить мясной рулет с минимальными затратами времени и денег.

Рецептом рулета на своей инстаграм-странице поделилась фуд-блогерка Карина Фисенкова. Это отличная закуска – аппетитная, бюджетная и из самых простых продуктов.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

соль, перец, специи

зелень (петрушка, укроп)

сладкий перец

100 г сыра сулугуни (или другого твердого сыра)

1 яйцо для смазки

молоко

кунжут

Способ приготовления:

Смешайте куриный фарш с яйцом, солью, перцем и специями. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. На пищевую пленку разложите вафлю. Равномерно распределите фарш, формируя прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Посыпьте фарш зеленью, красным перцем и тертым сыром сулугуни. С помощью пищевой пленки аккуратно сверните фарш в рулет. Смажьте рулет взбитым яйцом с молоком (по желанию можно посыпать кунжутом). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут. Готовый рулет оставьте в духовке с открытой дверцей до полного охлаждения.

Этот рецепт рулета из куриного фарша станет настоящей палочкой-выручалочкой для занятых людей. Он готовится легко и быстро, а результат – сытное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Также мы делились рецептом аппетитного салата.