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Самый простой мясной рулет на праздник: бюджетная закуска из вафли из горсти фарша (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Идеальная закуска на каждый день и к праздничному столу
Идеальная закуска на каждый день и к праздничному столу. Фото Скриншот

Прекрасный рецепт мясной закуски

Скоро Пасха, а это значит, что пора собирать удачные рецепты на праздничный стол. Кроме аппетитной паски, кулинары обычно готовят мясные закуски. Рассказываем, как приготовить мясной рулет с минимальными затратами времени и денег.

Рецептом рулета на своей инстаграм-странице поделилась фуд-блогерка Карина Фисенкова. Это отличная закуска – аппетитная, бюджетная и из самых простых продуктов.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • соль, перец, специи
  • зелень (петрушка, укроп)
  • сладкий перец
  • 100 г сыра сулугуни (или другого твердого сыра)
  • 1 яйцо для смазки
  • молоко
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Смешайте куриный фарш с яйцом, солью, перцем и специями. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  2. На пищевую пленку разложите вафлю. Равномерно распределите фарш, формируя прямоугольный пласт толщиной около 1 см.
  3. Посыпьте фарш зеленью, красным перцем и тертым сыром сулугуни. С помощью пищевой пленки аккуратно сверните фарш в рулет.
  4. Смажьте рулет взбитым яйцом с молоком (по желанию можно посыпать кунжутом). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут. Готовый рулет оставьте в духовке с открытой дверцей до полного охлаждения.

Этот рецепт рулета из куриного фарша станет настоящей палочкой-выручалочкой для занятых людей. Он готовится легко и быстро, а результат – сытное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Также мы делились рецептом аппетитного салата.

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