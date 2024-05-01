Самый простой мясной рулет на праздник: бюджетная закуска из вафли из горсти фарша (видео)
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Прекрасный рецепт мясной закуски
Скоро Пасха, а это значит, что пора собирать удачные рецепты на праздничный стол. Кроме аппетитной паски, кулинары обычно готовят мясные закуски. Рассказываем, как приготовить мясной рулет с минимальными затратами времени и денег.
Рецептом рулета на своей инстаграм-странице поделилась фуд-блогерка Карина Фисенкова. Это отличная закуска – аппетитная, бюджетная и из самых простых продуктов.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- соль, перец, специи
- зелень (петрушка, укроп)
- сладкий перец
- 100 г сыра сулугуни (или другого твердого сыра)
- 1 яйцо для смазки
- молоко
- кунжут
Способ приготовления:
- Смешайте куриный фарш с яйцом, солью, перцем и специями. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- На пищевую пленку разложите вафлю. Равномерно распределите фарш, формируя прямоугольный пласт толщиной около 1 см.
- Посыпьте фарш зеленью, красным перцем и тертым сыром сулугуни. С помощью пищевой пленки аккуратно сверните фарш в рулет.
- Смажьте рулет взбитым яйцом с молоком (по желанию можно посыпать кунжутом). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут. Готовый рулет оставьте в духовке с открытой дверцей до полного охлаждения.
Этот рецепт рулета из куриного фарша станет настоящей палочкой-выручалочкой для занятых людей. Он готовится легко и быстро, а результат – сытное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Также мы делились рецептом аппетитного салата.