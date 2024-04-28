На завтрак, перекус или к праздничному столу: из чего приготовить намазку на скорую руку
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Приготовить закуску проще простого
"Быстрые" намазки всегда выручают, когда время на приготовление блюда ограничено. Их можно есть на завтрак, поскольку они, как правило, достаточно сытные, а намазку из сыра и яиц не стыдно подать на праздничный стол.
Сегодня мы хотим поделиться еще одним вариантом этого блюда, которое готовится из шпрот. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "karinafisenkova".
Как приготовить намазку из шпрот
Ингредиенты:
- куриные яйца;
- зелень укропа;
- соль;
- перец;
- шпроты;
- крем-сыр;
Способ приготовления:
- Яйца отварить, чтобы не были жидкими.
- Поместить их в чашу блендера.
- Выложить зелень укропа, посолить и поперчить.
- Добавить шпроты.
- Выложить ложкой крем-сыр, все взбить до однородной массы.
- Намазать готовую намазку на хлеб.
Раньше мы писали, как приготовить домашние шпроты. Они получатся вкуснее магазинных.