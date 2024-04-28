На завтрак, перекус или к праздничному столу: из чего приготовить намазку на скорую руку

Приготовить закуску проще простого

"Быстрые" намазки всегда выручают, когда время на приготовление блюда ограничено. Их можно есть на завтрак, поскольку они, как правило, достаточно сытные, а намазку из сыра и яиц не стыдно подать на праздничный стол.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним вариантом этого блюда, которое готовится из шпрот. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "karinafisenkova".

Как приготовить намазку из шпрот

Ингредиенты:

куриные яйца;

зелень укропа;

соль;

перец;

шпроты;

крем-сыр;

Способ приготовления:

Яйца отварить, чтобы не были жидкими. Поместить их в чашу блендера. Выложить зелень укропа, посолить и поперчить. Добавить шпроты. Выложить ложкой крем-сыр, все взбить до однородной массы. Намазать готовую намазку на хлеб.

Раньше мы писали, как приготовить домашние шпроты. Они получатся вкуснее магазинных.