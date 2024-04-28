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На завтрак, перекус или к праздничному столу: из чего приготовить намазку на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Невероятно нежная и аппетитная намазка
Невероятно нежная и аппетитная намазка. Фото 1000.menu

Приготовить закуску проще простого

"Быстрые" намазки всегда выручают, когда время на приготовление блюда ограничено. Их можно есть на завтрак, поскольку они, как правило, достаточно сытные, а намазку из сыра и яиц не стыдно подать на праздничный стол.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним вариантом этого блюда, которое готовится из шпрот. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "karinafisenkova".

Как приготовить намазку из шпрот

Ингредиенты:

  • куриные яйца;
  • зелень укропа;
  • соль;
  • перец;
  • шпроты;
  • крем-сыр;

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, чтобы не были жидкими.
  2. Поместить их в чашу блендера.
  3. Выложить зелень укропа, посолить и поперчить.
  4. Добавить шпроты.
  5. Выложить ложкой крем-сыр, все взбить до однородной массы.
  6. Намазать готовую намазку на хлеб.

Раньше мы писали, как приготовить домашние шпроты. Они получатся вкуснее магазинных.

Теги:
#Шпроты #Готовим дома #намазка