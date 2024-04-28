На сніданок, перекус чи до святкового столу: з чого приготувати намазку нашвидкуруч

Приготувати закуску простіше простого

"Швидкі" намазки завжди виручають, коли час на приготування страви обмежений. Їх можна їсти на сніданок, оскільки вони, як правило, є досить ситними, а намазку з сиру та яєць не соромно подати на святковий стіл.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним варіантом цієї страви, яка готується зі шпротів. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "karinafisenkova".

Як приготувати намазку зі шпротів

Інгредієнти:

курячі яйця;

зелень кропу;

сіль;

перець;

шпроти;

крем-сир;

Спосіб приготування:

Яйця відварити, щоб не були рідкими. Помістити їх в чашу блендера. Викласти зелень кропу, посолити і поперчити. Додати шпроти. Викласти ложкою крем-сир, все збити до однорідної маси. Змастити готовою намазкою хліб.

Раніше ми писали, як приготувати домашні шпроти. Вони вийдуть смачнішими, ніж магазинні.