На сніданок, перекус чи до святкового столу: з чого приготувати намазку нашвидкуруч
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Приготувати закуску простіше простого
"Швидкі" намазки завжди виручають, коли час на приготування страви обмежений. Їх можна їсти на сніданок, оскільки вони, як правило, є досить ситними, а намазку з сиру та яєць не соромно подати на святковий стіл.
Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним варіантом цієї страви, яка готується зі шпротів. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "karinafisenkova".
Як приготувати намазку зі шпротів
Інгредієнти:
- курячі яйця;
- зелень кропу;
- сіль;
- перець;
- шпроти;
- крем-сир;
Спосіб приготування:
- Яйця відварити, щоб не були рідкими.
- Помістити їх в чашу блендера.
- Викласти зелень кропу, посолити і поперчити.
- Додати шпроти.
- Викласти ложкою крем-сир, все збити до однорідної маси.
- Змастити готовою намазкою хліб.
Раніше ми писали, як приготувати домашні шпроти. Вони вийдуть смачнішими, ніж магазинні.