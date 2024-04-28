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На сніданок, перекус чи до святкового столу: з чого приготувати намазку нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Неймовірно ніжна та апетитна намазка
Неймовірно ніжна та апетитна намазка. Фото 1000.menu

Приготувати закуску простіше простого

"Швидкі" намазки завжди виручають, коли час на приготування страви обмежений. Їх можна їсти на сніданок, оскільки вони, як правило, є досить ситними, а намазку з сиру та яєць не соромно подати на святковий стіл.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним варіантом цієї страви, яка готується зі шпротів. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "karinafisenkova".

Як приготувати намазку зі шпротів

Інгредієнти:

  • курячі яйця;
  • зелень кропу;
  • сіль;
  • перець;
  • шпроти;
  • крем-сир;

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварити, щоб не були рідкими.
  2. Помістити їх в чашу блендера.
  3. Викласти зелень кропу, посолити і поперчити.
  4. Додати шпроти.
  5. Викласти ложкою крем-сир, все збити до однорідної маси.
  6. Змастити готовою намазкою хліб.

Раніше ми писали, як приготувати домашні шпроти. Вони вийдуть смачнішими, ніж магазинні.

Теги:
#Шпроти #Готуємо вдома #намазка