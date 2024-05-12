С праздником, родная! Яркие открытки и картинки с Днем матери 12 мая

Не забудьте поздравить мама с их праздником

День матери отмечается в Украине каждый год в мае и имеет плавающую дату. В соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года этот праздник отмечается каждый год во второе воскресенье мая. В 2024 году День матери припадает на 12 мая.

В этот день вы можете поздравить своих самых близких и любимым мам, поблагодарить их за заботу, подарить подарок, цветы или просто поговорить по душам. День матери — хорошая возможность еще больше сблизиться со своими мамами и напомнить им, как вы их любите.

Отправьте дорогой маме в соцсетях и мессенджерах милую открытку или картинку с теплыми словами поздравлений. Так вы напомните о своей любви и поднимете настроение своей мамочке. А кроме того, лучше всего поздравить родную маму лично — позвоните или загляните в гости и расскажите о своей любви и уважении к маме.

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