С праздником, родная! Яркие открытки и картинки с Днем матери 12 мая

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Поздравьте своих мамочек с праздником милой открыткой
Поздравьте своих мамочек с праздником милой открыткой. Фото Коллаж "Телеграф"

Не забудьте поздравить мама с их праздником

День матери отмечается в Украине каждый год в мае и имеет плавающую дату. В соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года этот праздник отмечается каждый год во второе воскресенье мая. В 2024 году День матери припадает на 12 мая.

В этот день вы можете поздравить своих самых близких и любимым мам, поблагодарить их за заботу, подарить подарок, цветы или просто поговорить по душам. День матери — хорошая возможность еще больше сблизиться со своими мамами и напомнить им, как вы их любите.

Отправьте дорогой маме в соцсетях и мессенджерах милую открытку или картинку с теплыми словами поздравлений. Так вы напомните о своей любви и поднимете настроение своей мамочке. А кроме того, лучше всего поздравить родную маму лично — позвоните или загляните в гости и расскажите о своей любви и уважении к маме.

День матери, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
День матери, открытки, картинки
День матери, открытки, картинки, поздравления
День матери, праздник, открытки, картинки
День матери, праздник, открытки, картинки, поздравления
День матери, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных в мае 2024 и что будут отмечать украинцы. Полный календарь праздников.

Теги:
#День матери #Открытки