Из черствой паски - в потрясающий пирог: рецепт, который вам точно пригодится
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусный вариант использования черствой паски
После пасхальных праздников осталось много пышной паски и не знаете, как ее использовать? Предлагаем "превратить" ее в потрясающий пирог.
Для такой выпечки по рецепту Сookorama.net вам не нужно будет возиться с мукой и замешивать тесто — просто используйте черствую паску. Получится настолько вкусно, что близкие сметут все за считанные минуты.
Как приготовить пирог из черствой паски
Ингредиенты на 6 порций:
- черствая паска — 300 г.;
- молоко — 150 мл;
- сметана — 100 мл;
- сахар — 150 г.;
- куриные яйца — 4 шт.;
- масло сливочное — 60 г.;
- масло сливочное;
- орехи по желанию;
- сухофрукты.
Способ приготовления:
- Паску нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке со сметаной.
- В отдельной миске взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно все перемешиваем.
- Полученной яичной массой заливаем паску, по желанию добавляем орешки и сухофрукты.
- Дно формы для выпечки застилаем бумагой, бока формы смазываем сливочным маслом и выливаем подготовленное тесто.
- Отправляем форму в разогретую до 180-190 градусов духовку на 25-35 минут до образования красивой румяной корочки у пирога.
Готовому пирогу даем остыть и по желанию посыпаем сахарной пудрой с какао. Достаем его из формы, подаем с вареньем, ягодным сиропом или сгущенным молоком.