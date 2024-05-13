Из черствой паски - в потрясающий пирог: рецепт, который вам точно пригодится

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пирог из праздничной выпечки
Пирог из праздничной выпечки

Вкусный вариант использования черствой паски

После пасхальных праздников осталось много пышной паски и не знаете, как ее использовать? Предлагаем "превратить" ее в потрясающий пирог.

Для такой выпечки по рецепту Сookorama.net вам не нужно будет возиться с мукой и замешивать тесто — просто используйте черствую паску. Получится настолько вкусно, что близкие сметут все за считанные минуты.

Как приготовить пирог из черствой паски

Ингредиенты на 6 порций:

  • черствая паска — 300 г.;
  • молоко — 150 мл;
  • сметана — 100 мл;
  • сахар — 150 г.;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • масло сливочное — 60 г.;
  • масло сливочное;
  • орехи по желанию;
  • сухофрукты.

Способ приготовления:

  1. Паску нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке со сметаной.
  2. В отдельной миске взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно все перемешиваем.
  3. Полученной яичной массой заливаем паску, по желанию добавляем орешки и сухофрукты.
  4. Дно формы для выпечки застилаем бумагой, бока формы смазываем сливочным маслом и выливаем подготовленное тесто.
  5. Отправляем форму в разогретую до 180-190 градусов духовку на 25-35 минут до образования красивой румяной корочки у пирога.

Готовому пирогу даем остыть и по желанию посыпаем сахарной пудрой с какао. Достаем его из формы, подаем с вареньем, ягодным сиропом или сгущенным молоком.

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