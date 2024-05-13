Из черствой паски - в потрясающий пирог: рецепт, который вам точно пригодится

Вкусный вариант использования черствой паски

После пасхальных праздников осталось много пышной паски и не знаете, как ее использовать? Предлагаем "превратить" ее в потрясающий пирог.

Для такой выпечки по рецепту Сookorama.net вам не нужно будет возиться с мукой и замешивать тесто — просто используйте черствую паску. Получится настолько вкусно, что близкие сметут все за считанные минуты.

Как приготовить пирог из черствой паски

Ингредиенты на 6 порций:

черствая паска — 300 г.;

молоко — 150 мл;

сметана — 100 мл;

сахар — 150 г.;

куриные яйца — 4 шт.;

масло сливочное — 60 г.;

масло сливочное;

орехи по желанию;

сухофрукты.

Способ приготовления:

Паску нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке со сметаной. В отдельной миске взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно все перемешиваем. Полученной яичной массой заливаем паску, по желанию добавляем орешки и сухофрукты. Дно формы для выпечки застилаем бумагой, бока формы смазываем сливочным маслом и выливаем подготовленное тесто. Отправляем форму в разогретую до 180-190 градусов духовку на 25-35 минут до образования красивой румяной корочки у пирога.

Готовому пирогу даем остыть и по желанию посыпаем сахарной пудрой с какао. Достаем его из формы, подаем с вареньем, ягодным сиропом или сгущенным молоком.