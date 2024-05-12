С Днем матери 2024: подборка нежных картинок на украинском языке

Отправьте своим мамочкам поздравления в этот день

Мама — безусловно, самый родной человек для каждого из нас. Она сделала самый ценный подарок – подарила нам жизнь. Поэтому во второе воскресенье мая мы можем отблагодарить своих самых дорогих — поздравить их с Днем матери.

В Украине День матери стали отмечать еще в прошлом столетии. Сначала это сделали украинцы в канадской диаспоре в 1928 году. А уже в следующем году писательница Елена Кисилевская предложила праздновать День матери в нашем государстве.

Так что в Украине этот праздник впервые отметили во Львове и Тернополе, а позже — по всему Западу страны. Однако власти СССР решили запретить День матери в 1939 году.

Только когда Украина получила независимость в 1991 году, праздник вернулся на территорию нашего государства. Его официально ввел второй президент Украины Леонид Кучма в 1999 году.

День матери также совпадает по времени с месяцем Девы Марии — матери Иисуса Христа. Нередко в этот день люди просят помощи у Пресвятой Богородицы и защиты от всяческой нечисти.

В День матери в городах организуют выставки, концерты и другие тематические мероприятия. Люди дарят своим родным цветы, выпечку и другие презенты, некоторые делают собственноручно. Здесь нужно отталкиваться от интересов мамы. Можно пойти в кино, заведение или организовать пикник. Важно проявить максимальное внимание мамочкам в этот день.

"Телеграф" подготовил подборку лучших картинок с Днем матери. В этот светлый и нежный день пришлите своим мамочкам открытку с искренними пожеланиями на украинском языке. Таким образом, вы сможете выразить трепетные чувства к самому дорогому человеку в жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дате, истории и традициях Дня матери. Некоторые факты вы точно не знали, поэтому будет интересно прочитать.