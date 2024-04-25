С такой намазкой борщ будет еще вкуснее: как приготовить из сала и чеснока

Намазка отлично сочетается со свежим черным хлебом

Мало кто представляет вкусный наваристый красный борщ без сала. Обычно это блюдо едят с луком и салом на хлебе, которое можно засолить самостоятельно.

Сегодня же мы предлагаем приготовить намазку из сала и чеснока. Она получается пикантной и вкусной, информируют на Instagram-странице "ann_.and_.food".

Как приготовить намазку из сала и чеснока

Ингредиенты:

сало;

чеснок;

соль;

паприка;

горчица;

зелень укропа;

Способ приготовления:

Сало порезать кубиками, выложить в чашу блендера. Добавить несколько зубчиков чеснока. Посолить, поперчить, добавить паприку. Ложкой выложить горчицу. Добавить произвольно нарезанную зелень укропа. Все взбить до однородной массы. Выложить в сосуд и хранить в холодильнике пару недель.

А если вы любите сало, рекомендует засолить его с черносливом. На вкус оно будет похоже на копченое.