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С такой намазкой борщ будет еще вкуснее: как приготовить из сала и чеснока

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Великолепная закуска к тарелочке горячего борща
Великолепная закуска к тарелочке горячего борща. Фото Unian.net

Намазка отлично сочетается со свежим черным хлебом

Мало кто представляет вкусный наваристый красный борщ без сала. Обычно это блюдо едят с луком и салом на хлебе, которое можно засолить самостоятельно.

Сегодня же мы предлагаем приготовить намазку из сала и чеснока. Она получается пикантной и вкусной, информируют на Instagram-странице "ann_.and_.food".

Как приготовить намазку из сала и чеснока

Ингредиенты:

  • сало;
  • чеснок;
  • соль;
  • паприка;
  • горчица;
  • зелень укропа;

Способ приготовления:

  1. Сало порезать кубиками, выложить в чашу блендера.
  2. Добавить несколько зубчиков чеснока.
  3. Посолить, поперчить, добавить паприку.
  4. Ложкой выложить горчицу.
  5. Добавить произвольно нарезанную зелень укропа.
  6. Все взбить до однородной массы.
  7. Выложить в сосуд и хранить в холодильнике пару недель.

А если вы любите сало, рекомендует засолить его с черносливом. На вкус оно будет похоже на копченое.

Теги:
#Борщ #Сало #Готовим дома #намазка