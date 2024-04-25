С такой намазкой борщ будет еще вкуснее: как приготовить из сала и чеснока
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Намазка отлично сочетается со свежим черным хлебом
Мало кто представляет вкусный наваристый красный борщ без сала. Обычно это блюдо едят с луком и салом на хлебе, которое можно засолить самостоятельно.
Сегодня же мы предлагаем приготовить намазку из сала и чеснока. Она получается пикантной и вкусной, информируют на Instagram-странице "ann_.and_.food".
Как приготовить намазку из сала и чеснока
Ингредиенты:
- сало;
- чеснок;
- соль;
- паприка;
- горчица;
- зелень укропа;
Способ приготовления:
- Сало порезать кубиками, выложить в чашу блендера.
- Добавить несколько зубчиков чеснока.
- Посолить, поперчить, добавить паприку.
- Ложкой выложить горчицу.
- Добавить произвольно нарезанную зелень укропа.
- Все взбить до однородной массы.
- Выложить в сосуд и хранить в холодильнике пару недель.
А если вы любите сало, рекомендует засолить его с черносливом. На вкус оно будет похоже на копченое.