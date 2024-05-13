Даже соседи позавидуют: как подкармливать вишню для богатого урожая

Если вы хотите получить большой урожай вишни, следует знать, как правильно ухаживать за этим деревом.

Вишня – любимая ягода многих. Она не только вкусна, но и богата витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами. Однако, не всегда удается получить обильный урожай вишни. Также мы писали, что насыпать под деревья, чтобы летом получить богатый урожай.

Существует много факторов, влияющих на плодоношение вишни, но одним из важнейших является подкормка. Об этом пишет ТСН.

Когда и чем подкармливать вишню?

Весенняя подкормка:

Ранняя весна: к началу цветения внести азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина) для стимуляции роста и развития деревьев.

к началу цветения внести азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина) для стимуляции роста и развития деревьев. После цветения: внести комплексное минеральное удобрение (нитрофоска, суперфосфат, калий хлорид) для поддержания цветения и плодоношения.

внести комплексное минеральное удобрение (нитрофоска, суперфосфат, калий хлорид) для поддержания цветения и плодоношения. Летняя подкормка:

После сбора урожая: внести калийные удобрения (сульфат калия, зола) для подготовки дерева к зиме.

внести калийные удобрения (сульфат калия, зола) для подготовки дерева к зиме. Осенняя подкормка:

Перед зимовкой: внести перегной или компост для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия.

Важно:

Не перекармливайте деревья, ведь это может привести к чрезмерному росту листьев и снижению плодоношения.

Следуйте инструкциям по дозировке удобрений, указанных на упаковке.

Вносите удобрения в грунт вокруг дерева, а не под его ствол.

Регулярно поливайте деревья, особенно в засушливое время года.

Защищайте деревья от вредителей и болезней.

Дополнительные советы:

Для повышения морозостойкости вишни можно использовать специальные удобрения с микроэлементами (бор, цинк).

Мульчирование почвы вокруг дерева поможет сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Обрезка деревьев стимулирует плодоношение и улучшает освещенность кроны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем обработать почву после уборки урожая, чтобы избежать проблем с вредителями. Также мы писали о главных ошибках дачников в уходе за деревьями осенью.