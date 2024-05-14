Уксус и лимонная кислота: простой способ отмыть унитаз до блеска без химии

Для очищения унитаза не обязательно использовать агрессивную химию.

Белый унитаз – это не только эстетика, но и залог чистоты и гигиены в вашей ванной комнате. Однако использование агрессивных химических средств может негативно влиять на здоровье и окружающую среду.

К счастью, существуют экологичные и безопасные методы, которые помогут вам отмыть унитаз до блеска без ущерба для здоровья и природы. Об этом пишет Wall Street.

1. Уксус:

Уксус – это прекрасное универсальное чистящее средство, которое прекрасно справляется с известковым налетом и ржавчиной.

Налейте унитаз уксусом, оставьте на ночь, а утром протрите щеткой и смойте водой.

2. Лимонная кислота:

Лимонная кислота – еще одно эффективное средство для удаления налета.

Растворите в воде пакетик лимонной кислоты, налейте унитаз, оставьте на 30 минут, затем протрите щеткой и смойте.

3. Сода:

Пищевая сода – это отличный абсорбент, который поможет вам удалить неприятные запахи и грязь.

Насыпьте на дно унитаза соду, добавьте немного уксуса, оставьте на 15 минут, затем протрите щеткой и смойте.

4. Перекись водорода:

Перекись водорода – это дезинфицирующее средство, которое поможет вам избавиться от бактерий и микробов.

Налейте унитаз перекисью водорода, оставьте на 10 минут, затем протрите щеткой и смойте.

5. Кока-кола:

Этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту, эффективно растворяющую грязь и налет.

Налейте унитаз кока-колой, оставьте на 30 минут, затем протрите щеткой и смойте.

Совет:

Для лучшего эффекта можно совмещать разные методы.

Например, можно налить унитаз уксусом, оставить на ночь, а утром добавить соду и перекись водорода, протрите щеткой и смыть.

Помните:

Перед использованием любого метода убедитесь, что он безопасен для вашего унитаза.

Не используйте жесткие абразивные губки, которые могут повредить поверхность унитаза.

Носите перчатки при работе с чистящими средствами.

Регулярно чистите унитаз, чтобы предотвратить образование устойчивого налета.

Раньше мы писали, как можно очистить мойку из нержавеющей стали. Также мы рассказывали, как очистить ванну от ржавчины.