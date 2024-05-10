Не узнаете свои простыни после стирки: простой способ отбелить постельное белье

Покупать специальный отбеливатель не придется

Стирка постельного белья – важный элемент гигиены сна и чистоты дома. А еще чистые простыни влияют на качество сна. Но после использования и нескольких стирок белье желтеет и становится некрасивыми.

Отбеливатели не всегда помогают сделать постельное белье вновь белоснежным. Но достичь впечатляющего эффекта поможет средство из аптечки.

Как отбелить простыни домашними средствами

Чтобы простынь снова стала чистой и белоснежной, возьмите 1 таблетку аспирина и растворите ее в воде, советует SE. Замочите простыню в этом растворе, а затем постирайте как обычно.

Также аспирин можно использовать в качестве профилактического средства. В таком случае достаточно просто бросить таблетку в стиральную машину вместе с бельем.

Всегда стирайте белое белье отдельно или вместе с другим постельным бельем. Барабан стиральной машины должен быть загружен максимум на 2/3 его вместимости. Благодаря этому материал не будет комковаться, а вода и моющие средства смогут свободно проникать в ткань и растворять загрязнения. Также важно соблюдать при стирке температурный режим, который рекомендует производитель. В зависимости от материала постельное белье можно стирать при 40 или 60 градусах.