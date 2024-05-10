Укр

Не узнаете свои простыни после стирки: простой способ отбелить постельное белье

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Белоснежное белье
Белоснежное белье. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Покупать специальный отбеливатель не придется

Стирка постельного белья – важный элемент гигиены сна и чистоты дома. А еще чистые простыни влияют на качество сна. Но после использования и нескольких стирок белье желтеет и становится некрасивыми.

Отбеливатели не всегда помогают сделать постельное белье вновь белоснежным. Но достичь впечатляющего эффекта поможет средство из аптечки.

Как отбелить простыни домашними средствами

Чтобы простынь снова стала чистой и белоснежной, возьмите 1 таблетку аспирина и растворите ее в воде, советует SE. Замочите простыню в этом растворе, а затем постирайте как обычно.

Также аспирин можно использовать в качестве профилактического средства. В таком случае достаточно просто бросить таблетку в стиральную машину вместе с бельем.

Всегда стирайте белое белье отдельно или вместе с другим постельным бельем. Барабан стиральной машины должен быть загружен максимум на 2/3 его вместимости. Благодаря этому материал не будет комковаться, а вода и моющие средства смогут свободно проникать в ткань и растворять загрязнения. Также важно соблюдать при стирке температурный режим, который рекомендует производитель. В зависимости от материала постельное белье можно стирать при 40 или 60 градусах.

Теги:
#Отбеливание #Стирка #Лайфхак #Постельное белье