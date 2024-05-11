Справитесь за считанные минуты: как быстро сварить горох

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вам помогут копеечные средства
Вам помогут копеечные средства. Фото napensii.ua

Теперь горох вы сварите быстро даже без замачивания

Вряд ли кто-то откажется от тарелочки ароматного, сытного горохового супа. Единственное, что отталкивает кулинаров от его приготовления — долгое время варки гороха. Многие знают, для того мягкости и вкуса горох нужно долго варить или замачивать на ночь.

Что же делать, если хочется приготовить суп быстро? Вместе с "На пенсии" поделимся несколькими кулинарными хитростями, которые помогут сварить горох быстро и без замачивания.

Как быстро сварить горох

Кто бы мог подумать, что в этом вопросе поможет сода. Только здесь нужно быть осторожным и добавлять небольшое количество — иначе у блюда может появиться неприятный привкус.

Нужно просто добавить небольшую щепотку пищевой соды в кастрюлю с кипящей водой, в которой варится горох. Всего 20 минут — и продукт готов.

Если не хочется добавлять соду, можно воспользоваться следующим лайфхаком. Необходимо тщательно промытый горох отправить в кастрюлю с холодной водой и варить с момента закипания 7 минут.

Через указанное время необходимо добавить в кипящую воду с горохом еще полстакана или стакан холодной воды и варить еще в течение 7 минут. После нужно добавить остальные ингредиенты и проварить суп до готовности.

Для приготовления горохового пюре вам понадобиться 20 минут варки с эффектом добавления холодной воды. Просто и легко горох проварится практически до пюреобразного состояния.

Также горох быстро разварится, если при приготовлении в кастрюлю добавить 1-3 столовых ложки масла — сливочного или подсолнечного. Попробуйте — и вы больше не будете варить гороховый суп часами.

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