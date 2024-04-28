Нежный шоколадный десерт без масла и яиц: каждый кусочек будет сокровищем

Такой десерт можно и на праздничный стол поставить

Мы делились рецептом вкусного домашнего мороженого. Теперь рассказываем, как приготовить отличный шоколадный десерт из самых простых продуктов.

Для него не нужны яйца, ни мука, ни масло. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

360 г молока

80 г какао

360 г сгущенки

200 г черного шоколада (50% какао)

140 г обжаренного арахиса

какао для посыпки

Способ приготовления:

Размельчаем 140 г арахиса (можно использовать другие орехи) в блендере или ступке до желаемой консистенции. Застилаем дно разъемной формы пергаментной бумагой, а бортики вращаем тефлоновой лентой или ацетатной пленкой. В кастрюле смешиваем 360 г сгущенки с 90 г молока (1/4 от общего количества). Добавляем 80 г какао-порошка и хорошо перемешиваем. Вливаем оставшееся молоко (270 г) и снова тщательно перемешиваем. Ставим кастрюлю на плиту, доводим до кипения, затем убавляем огонь до минимума и варим 5-6 минут до вязкой консистенции. Снимаем с огня, добавляем 200 г измельченного шоколада и перемешиваем до полного растворения. Смешиваем измельченный арахис из 200 г горячего шоколадного крема. Выкладываем ореховую смесь в форму, равномерно распределяя по дну. Выливаем оставшийся шоколадный крем поверх орехового основания. С помощью деревянной палочки удаляем пузырьки воздуха из крема. Ставим десерт в холодильник на 6-8 часов (лучше всего на ночь). Аккуратно вынимаем десерт из формы, снимаем тефлоновую ленту.

Этот шоколадный десерт с нежным кремом и ореховым основанием станет настоящим украшением вашего стола. Также мы делились рецептом отличных домашних конфет.