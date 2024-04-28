Ніжний шоколадний десерт без масла і яєць: кожний шматочок буде скарбом

Такий десерт можна і на святковий стіл поставити

Ми ділились рецептом смачного домашнього морозива. Тепер розповідаємо, як приготувати чудовий шоколадний десерт з найпростіших продуктів.

Для нього не потрібні яйця, ні борошно, ні масло. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

360 г молока

80 г какао

360 г згущеного молока

200 г чорного шоколаду (50% какао)

140 г обсмаженого арахісу

какао для посипки

Спосіб приготування:

Подрібнюємо 140 г арахісу (можна використовувати інші горіхи) у блендері або ступці до бажаної консистенції. Застеляємо дно роз'ємної форми пергаментним папером, а бортики обертаємо тефлоновою стрічкою або ацетатною плівкою. У каструлі змішуємо 360 г згущеного молока з 90 г молока (1/4 від загальної кількості). Додаємо 80 г какао-порошку і добре перемішуємо. Вливаємо решту молока (270 г) і знову ретельно перемішуємо. Ставимо каструлю на плиту, доводимо до кипіння, потім зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо 5-6 хвилин до в'язкої консистенції. Знімаємо з вогню, додаємо 200 г подрібненого шоколаду і перемішуємо до повного розчинення. Змішуємо подрібнений арахіс з 200 г гарячого шоколадного крему. Викладаємо горіхову суміш у форму, рівномірно розподіляючи по дну. Виливаємо шоколадний крем, що залишився, поверх горіхової основи. За допомогою дерев'яної палички видаляємо бульбашки повітря з крему. Ставимо десерт у холодильник на 6-8 годин (найкраще на ніч). Акуратно виймаємо десерт з форми, знімаємо тефлонову стрічку.

Цей шоколадний десерт з ніжним кремом та горіховою основою стане справжньою окрасою вашого столу. Також ми ділились рецептом чудових домашніх цукерок.