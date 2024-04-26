Гладіолуси будуть цвісти все літо та навіть довше: допоможе одна хитрість

Декілька правил вирощування гладіолусів

Гладіолуси родом із Середземномор’я. Ці квіти дуже чутливі до морозів. Тому на зиму бульби гладіолусів зазвичай викопують із землі, зберігають у прохолодному приміщенні, а навесні знову висаджують у відкритий ґрунт.

Не варто поспішати та висаджувати цибулини гладіолусів із першими променями сонця. У випадку з цією квіткою краще почекати по-справжньому теплої погоди.

Де і коли садити гладіолуси

Традиційно гладіолуси висаджують із середини квітня по травень. Деякі садівники роблять це навіть у червні. Чим пізніше посадити гладіолуси, тим довше вони будуть квітнути. Найкраще садити квіти у ясний день.

Для гладіолусів виберіть сонячне місце, але захищене від вітру. Важливо, щоб інші рослини не затіняли ці квіти.

Гладіолуси не переносять надлишку води. Це призводить до розвитку грибкових хвороб. Перед посадкою цибулини варто замочити у фунгіциді на 15 хвилин. Потім потрібно злити засіб і почекати, поки бульби висохнуть. Тільки після цього їх можна поміщати у землю.

Великі бульби садять на глибину близько 15 см. Найкращий спосіб — викопати яму глибиною, що відповідає триразовій висоті бульби.

Між кущами має залишатися відстань щонайменше 15 сантиметрів. Адже рослинам має бути достатньо місця для повноцінного розвитку.

Для того, щоб гладіолуси радували своєю красою протягом сезону, можна вдатися до невеликої хитрості — посадити в одну клумбу сорти з різними періодами цвітіння. Ранні сорти зацвітають приблизно через 70 днів після посадки, середньоранні – приблизно через 90 днів, а пізні – лише через 110 днів.

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