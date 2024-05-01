Порадують неймовірно пишним цвітінням: як правильно посадити цибулини лілії навесні

Оптимальним часом вважається рання весна

Лілії є одні з найпрекрасніших і величних квітів, здатних стати справжньою окрасою будь-якого саду. Але для цього, як і при вирощуванні гладіолусів, важливо дотримуватися низки рекомендацій.

Щоб лілії радували своїм пишним цвітінням, важливо правильно визначити час їх посадки навесні. У цій статті ми докладно розглянемо, чи можна висаджувати лілії у квітні та як це слід робити.

Отже, коли садити лілії навесні у відкритий ґрунт — поради

Оптимальним періодом вважається рання весна, коли ґрунт достатньо прогріється і відтає після зими. Зазвичай цей час посідає на кінець квітня чи початок травня. У південних регіонах можна братися до посадки лілій дещо раніше, приблизно в середині чи наприкінці квітня.

Щоб правильно посадити лілії, слід виконати кілька важливих кроків:

Перед посадкою рекомендується ретельно оглянути цибулини та видалити усі пошкоджені або підгнили частини. Потім цибулини слід витримати у розчині фунгіциду протягом 20-30 хвилин для профілактики грибкових захворювань. Глибина посадки залежить від розміру цибулин: великі слід садити на глибину 15-20 см, а дрібні — на 10-12 см. Відстань між цибулинами має становити 20-30 см. Після посадки ґрунт рекомендується мульчувати торфом або перегноєм шаром 5-7 см.

Лілії найкраще ростуть на сонячних або злегка затінених ділянках з пухким, родючим, слабокислим або нейтральним грунтом. Перед посадкою в лунки необхідно внести перегній чи компост, а також спеціальне добриво для цибулинних культур.

Важливо своєчасно поливати лілії, не допускаючи пересихання ґрунту. Перші сходи зазвичай з’являються через 2-3 тижні після посадки, а бутони розпускаються у червні та липні, радуючи своєю красою.

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