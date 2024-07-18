Чому диня не солодка: найчастіші помилки городників

Є дієві методи, які допоможуть виростити солодку диню.

Диня — це не просто фрукт, це сонячне літо, втілене в ароматному, соковитому шматочку. Виростити цю солодку красу на власному городі — мрія багатьох садівників.Також, ми писали, як виростити часник у квартирі.

І сьогодні ми поділимося з вами секретами, які допоможуть вам виростити диню, гідну виставки! Про це пише УНІАН.

Вибір сорту:

Перший крок до успіху — це вибір правильного сорту. Для наших широт найкраще підходять дині ранніх та середньостиглих сортів, стійкі до хвороб та посухи. Зверніть увагу на розмір плоду, термін дозрівання, форму та колір дині.

Посадка:

Найкращий час для посадки дині — це кінець травня або початок червня, коли земля вже добре прогрілася. Виберіть сонячне, захищене від вітру місце з родючим, добре дренованим ґрунтом.

Підготовка ґрунту:

Перед посадкою ґрунт потрібно добре підготувати. Перекопайте його, внесіть перегній або компост, а також мінеральні добрива. Зробіть лунки глибиною 10-15 см на відстані 80-100 см одна від одної.

Посів:

У кожну лунку покладіть 2-3 насіння дині, присипте ґрунтом і злегка зволожити. З появою сходів залиште 1-2 найсильніші рослини, а інші видаліть.

Догляд:

Диня потребує регулярного поливу, особливо в період цвітіння та плодоношення. Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослини, адже це може призвести до загнивання коренів. Також важливо регулярно розпушувати ґрунт навколо рослин і видаляти бур'яни.

Підживлення:

Протягом сезону диню потрібно 3-4 рази підживити мінеральними добривами. Це допоможе рослині сформувати міцні стебла, пишне листя та солодкі плоди.

Формування:

Коли диня почне активно рости, її потрібно прищипнути над 5-6 листом. Це стимулює розгалуження рослини і формування більшої кількості плодів.

Збір врожаю:

Диня дозріває протягом 80-100 днів після посадки. Зрілість плоду можна визначити за його ароматом, він стає більш інтенсивним. Також диня змінює колір, стає більш насиченим. А якщо легенько постукати по ній, то зрілий плід видаватиме глухий звук.

Порада:

Не поспішайте збирати диню відразу після того, як вона дозріла. Дайте їй трохи "долежати" на грядці, щоб вона стала ще солодшою та ароматнішою.

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