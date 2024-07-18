Почему дыня не сладкая: самые частые ошибки огородников

Есть действенные методы, которые помогут вырастить сладкую дыню.

Дыня – это не просто фрукт, это солнечное лето, воплощенное в ароматном, сочном кусочке. Вырастить эту сладкую красоту на собственном огороде – мечта многих садоводов. Также мы писали, как вырастить чеснок в квартире.

И сегодня мы поделимся с вами секретами, которые помогут вам вырастить дыню, достойную выставки! Об этом пишет УНИАН.

Выбор сорта:

Первый шаг к успеху – это выбор правильного сорта. Для наших широт лучше подходят дыни ранних и среднеспелых сортов, устойчивые к болезням и засухе. Обратите внимание на размер плода, срок созревания, форму и цвет дыни.

Посадка:

Лучшее время для посадки дыни – это конец мая или начало июня, когда земля уже хорошо прогрелась. Выберите солнечное, защищенное от ветра место с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Подготовка почвы:

Перед посадкой почву нужно хорошо подготовить. Перекопайте его, внесите перегной или компост, а также минеральные удобрения. Сделайте лунки глубиной 10-15 см на расстоянии 80-100 см друг от друга.

Посев:

В каждую лунку положите 2-3 семена дыни, присыпьте почвой и слегка увлажните. С появлением всходов оставьте 1-2 сильнейших растения, а остальные удалите.

Уход:

Дыня нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растения, ведь это может привести к загниванию корней. Также важно регулярно разрыхлять почву вокруг растений и удалять сорняки.

Питание:

В течение сезона дыню нужно 3-4 раза подкормить минеральными удобрениями. Это поможет растению сформировать крепкие стебли, пышные листья и сладкие плоды.

Формирование:

Когда дыня начнет активно расти, ее нужно прищипнуть над 5-6 листом. Это стимулирует ветвление растения и формирование большего количества плодов.

Сбор урожая:

Дыня созревает в течение 80-100 дней после посадки. Зрелость плода можно определить по его аромату, он становится более интенсивным. Также дыня меняет цвет, становится насыщеннее. А если легонько постучаться по ней, то зрелый плод будет издавать глухой звук.

Совет:

Не спешите собирать дыню сразу после того, как она созрела. Дайте ей немного "долежать" на грядке, чтобы она стала еще более сладкой и ароматной.

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