Знищуємо білокрилку: цей простий метод врятує вашу капусту
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Якщо не почати боротись з білокрилкою вчасно, вона може знищити весь врожай.
Білокрилка — це маленький, але дуже шкідливий жучок, який може завдати значної шкоди вашим рослинам як на городі, так і вдома. Ця комаха живиться соком рослин, що призводить до їх ослаблення, деформації листя та зниження врожаю.
У цій статті ми поділимося з вами декількома ефективними методами боротьби з білокрилкою, які допоможуть вам захистити ваші рослини. Також, ми писали, які рослини погано уживаються з томатами.
Методи боротьби з білокрилкою:
1. Профілактика:
- Регулярно оглядайте рослини: Це допоможе вам вчасно виявити білокрилку та вжити заходів для її знищення.
- Підтримуйте чистоту: Регулярно видаляйте бур'яни та опале листя, адже саме в них може ховатися білокрилка.
- Використовуйте пастки: Жовті липкі пастки допоможуть вам виловити білокрилку.
2. Народні методи:
- Мильний розчин: Обробіть рослини мильним розчином (1 столова ложка рідкого мила на 1 літр води).
- Настій часнику або цибулі: Подрібніть часник або цибулю, залийте водою та настоюйте протягом декількох годин. Потім процідіть настій та обробіть ним рослини.
- Настій тютюну: Залийте махорку окропом, настоюйте протягом доби, потім процідіть та обробіть рослини.
3. Хімічні методи:
- Інсектициди: На ринку існують спеціальні інсектициди для боротьби з білокрилкою. Використовуйте їх з обережністю, згідно з інструкцією, та дотримуйтесь правил безпеки.
4. Біологічні методи:
- Корисні комахи: Існують корисні комахи, такі як енкарзія та хижа миша, які живляться білокрилкою. Ви можете купити їх в спеціалізованих магазинах та випустити на своїй ділянці.
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