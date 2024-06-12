Знищуємо білокрилку: цей простий метод врятує вашу капусту

Якщо не почати боротись з білокрилкою вчасно, вона може знищити весь врожай.

Білокрилка — це маленький, але дуже шкідливий жучок, який може завдати значної шкоди вашим рослинам як на городі, так і вдома. Ця комаха живиться соком рослин, що призводить до їх ослаблення, деформації листя та зниження врожаю.

У цій статті ми поділимося з вами декількома ефективними методами боротьби з білокрилкою, які допоможуть вам захистити ваші рослини. Також, ми писали, які рослини погано уживаються з томатами.

Методи боротьби з білокрилкою:

1. Профілактика:

Регулярно оглядайте рослини: Це допоможе вам вчасно виявити білокрилку та вжити заходів для її знищення.

Це допоможе вам вчасно виявити білокрилку та вжити заходів для її знищення. Підтримуйте чистоту: Регулярно видаляйте бур'яни та опале листя, адже саме в них може ховатися білокрилка.

Регулярно видаляйте бур'яни та опале листя, адже саме в них може ховатися білокрилка. Використовуйте пастки: Жовті липкі пастки допоможуть вам виловити білокрилку.

2. Народні методи:

Мильний розчин: Обробіть рослини мильним розчином (1 столова ложка рідкого мила на 1 літр води).

Обробіть рослини мильним розчином (1 столова ложка рідкого мила на 1 літр води). Настій часнику або цибулі: Подрібніть часник або цибулю, залийте водою та настоюйте протягом декількох годин. Потім процідіть настій та обробіть ним рослини.

Подрібніть часник або цибулю, залийте водою та настоюйте протягом декількох годин. Потім процідіть настій та обробіть ним рослини. Настій тютюну: Залийте махорку окропом, настоюйте протягом доби, потім процідіть та обробіть рослини.

3. Хімічні методи:

Інсектициди: На ринку існують спеціальні інсектициди для боротьби з білокрилкою. Використовуйте їх з обережністю, згідно з інструкцією, та дотримуйтесь правил безпеки.

4. Біологічні методи:

Корисні комахи: Існують корисні комахи, такі як енкарзія та хижа миша, які живляться білокрилкою. Ви можете купити їх в спеціалізованих магазинах та випустити на своїй ділянці.

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