Не садіть поряд із полуницею ці рослини: вони зіпсують урожай

Не всі рослини підходять для сусідства з полуницею

Збільшити врожай рослини та захистити її від шкідників можна не тільки завдяки правильному догляду та добривам, а й посадивши поряд рослини-компаньйони. І так само можна скоротити врожай, якщо поряд будуть розташовані грядки рослин, що не підходять один одному.

Раніше ми розповідали, які рослини можуть погіршити врожай яблук. Тепер розповімо про добрих та поганих сусідів для полуниці.

Поруч із чим можна садити полуницю

З овочевих культур добрими сусідами для полуниці будуть боби, горох, морква, редиска, редька. Бобові наситять кущі ягід необхідним азотом.

Також вдалим буде сусідство з цибулею, часником, петрушкою та шавлією, пише Homes and gardens. Сильний запах цих рослин відлякуватиме шкідників, у тому числі слимаків.

Посаджені в міжряддя тюльпани та іриси простимулюють рясне плодоношення.

Що не можна садити поруч із полуницею

Рослини сімейства капустяних – цвітна капуста, білокачанна капуста, броколі – конкуруватимуть із полуницею за поживні речовини.

Рослини сімейства пасльонових, у тому числі помідори, картопля та баклажани можуть передавати грибкові захворювання кущам полуниці.

Соняшники та топінамбур – несприятливі сусіди для полуниці. Вони позбавляють ягоду сонячного світла.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком для посадки моркви. Прості поради допоможуть зібрати добрий урожай.