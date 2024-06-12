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Уничтожаем белокрылку: этот простой метод спасет вашу капусту

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Белокрылка может уничтожить весь урожай (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 12 июня 2024, 13:20
Белокрылка может уничтожить весь урожай (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если не начать сражаться с белокрылкой вовремя, она может уничтожить весь урожай.

Белокрылка – это маленький, но очень вредный жучок, который может нанести значительный вред вашим растениям как на огороде, так и дома. Это насекомое питается соком растений, что приводит к их ослаблению, деформации листьев и снижению урожая.

В этой статье мы поделимся с вами несколькими эффективными методами борьбы с белокрылкой, которые помогут защитить ваши растения. Также мы писали, какие растения плохо уживаются с томатами.

Методы борьбы с белокрылкой:

1. Профилактика:

  • Регулярно осматривайте растения Это поможет вам вовремя обнаружить белокрылку и принять меры для ее уничтожения.
  • Поддерживайте чистоту: Регулярно удаляйте сорняки и опавшие листья, ведь именно в них может прятаться белокрылка.
  • Используйте ловушки: Желтые липкие ловушки помогут выловить белокрылку.

2. Народные методы:

  • Обработайте растения мыльным раствором (1 столовая ложка жидкого мыла на 1 литр воды).
  • Настой чеснока или лука: Измельчите чеснок или лук, залейте водой и настаивайте в течение нескольких часов. Затем процедите настой и обработайте растения.
  • Настой табака: Залейте махорку крутым кипятком, настаивайте в течение суток, затем процедите и обработайте растения.

3. Химические методы:

  • Инсектициды: На рынке есть особые инсектициды для борьбы с белокрылкой. Используйте их с осторожностью в соответствии с инструкцией и соблюдайте правила безопасности.

4. Биологические методы:

  • Полезные насекомые: Есть полезные насекомые, такие как энкарзия и хищная мышь, которые питаются белокрылкой. Можно купить их в специализированных магазинах и выпустить на своем участке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о растениях, которые не рекомендуется сажать рядом с клубникой. Также мы писали, что делать с рассадой, чтобы урожай завалил плодами.

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