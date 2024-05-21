Герань цвістиме настільки пишно, що у сусідів виникнуть питання: як правильно доглядати за цією рослиною

Є деякі секрети, застосування яких може заставити герань пишно цвісти.

Герань, або пеларгонія, – це невибаглива квітка, яка прикрашає підвіконня багатьох будинків та квартир. Її яскраві шапки квітів чарують красою та дарують гарний настрій. Проте, щоб герань цвіла рясно та довго, їй потрібен правильний догляд. Також, ми писали, як доглядати за замыокулькасом.

Секрети догляду за геранню:

1. Освітлення: Герань любить яскраве, але розсіяне світло. Її можна розміщувати на південних або східних вікнах, але важливо захищати від прямих сонячних променів, які можуть обпалити листя.

2. Полив: Герань не любить надмірного поливу. Її слід поливати лише тоді, коли ґрунт повністю просохне. Взимку полив потрібно скоротити.

3. Підживлення: Для рясного цвітіння герані необхідні підживлення. Використовуйте комплексні мінеральні добрива для квітучих рослин 2-3 рази на місяць протягом вегетаційного періоду.

4. Пересадка: Молоді герані пересаджують щороку, дорослі – раз на 2-3 роки. Для пересадки використовуйте горщик на 2-3 см більший за попередній.

5. Обрізка: Регулярна обрізка стимулює цвітіння герані та робить її більш пишною. Обрізати герань можна навесні або восени.

6. Шкідники та хвороби: Герань стійка до шкідників та хвороб. Проте, її можуть вражати білокрилка, павутинний кліщ та сіра гниль. Для боротьби зі шкідниками та хворобами використовуйте спеціальні препарати.

7. Додаткові поради:

Для стимуляції цвітіння видаляйте зів'ялі квіти.

Для пишного цвітіння використовуйте горщик більшого розміру.

Для кращого розвитку герані використовуйте пухкий та поживний ґрунт.

Взимку герань можна тримати при температурі 10-15°C.

Пам'ятайте: Герань – це невибаглива квітка, яка при правильному догляді буде радувати вас своїм цвітінням протягом багатьох років. Дотримуючись простих правил, ви зможете створити для герані сприятливі умови, і вона подарує вам справжню феєрію фарб!

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити герань зацвісти. Також, ми писали, чим полити орхідею, щоб пишно цвіла.