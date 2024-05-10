І знову вниз: коли цими днями у Києві буде найхолодніше

Опади не передбачаються

Найближчими днями у столиці України не відбудеться будь-яких різких змін, адже продовжаться триматись мінлива хмарність, температурні гойдалки та пориви вітру.

Найбільш холодним днем буде неділя, 12 травня, коли показники термометрів знизяться +14 °C. Про це повідомили на сайті Meteofor.

У п'ятницю, 10 травня, прогнозується мінлива хмарність, але без дощів. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +19 градусів. Вночі показували до +6 °C. У цей період сила вітрів не перевищуватиме помірні 7 м/с.

У суботу, 11 травня, очікується також хмарність протягом дня, однак іноді визиратиме сонце та місяць. У цей день температура вдень трохи підвищиться — до +16. °C. Однак вночі буде близько 11 градусів тепла. Найбільша сила вітрів передбачається з ранку і до пізнього вечора — свіжі-сильні 8-11 м/с.

У першій половині 12 травня триматиметься ясна погода, але вже протягом обіду-пізнього вечора прогнозується хмарність. Дощів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +14 °C. Вночі буде 6 градусів тепла. Протягом ранку-пізнього вечора сила вітрів коливатиметься в межах свіжих 8-10.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні потеплішає протягом другої декади травня.