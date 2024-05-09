Мінлива хмарність і вітер: чи очікувати найближчими днями у Києві дощі

Весна взяла відпустку

У столиці України тримається невелика хмарність та іноді пориви свіжих-сильних вітрів. Майже до кінця робочого тижня не варто готуватись до дощів чи різкого зниження температури.

Цими днями показники вдень коливатимуться від мінімальних +14 °C до максимальних 19 градусів тепла. Про це мовиться на сайті Meteofor.

Сьогодні, 9 травня, очікується невелика хмарність, переважно у першій половині доби, а також прохолода. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +14 градусів. Вночі показували до +6 °C. У цей період сила вітрів не перевищуватиме помірні 6 м/с.

Наступного дня, 10 травня, на небі також будуть плавати хмари, але дощу синоптики не прогнозують. У п'ятницю температура вдень трохи підвищиться — до +19 °C. Однак вночі буде близько 6 градусів тепла. Найбільша сила вітрів передбачається в обід — свіжі 8 м/с.

Перший вихідний цього тижня, 11 травня, принесе у місто мінливу хмарність, але опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +17 °C. Вночі буде 12 градусів тепла. Протягом ранку-пізнього вечора сила вітрів коливатиметься від свіжих 9 м/с до сильних 11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частину України підморозить найближчими днями. Синоптик назвала точну дату та регіони, яким слід готуватись до невеликих заморозків.