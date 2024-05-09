Видалення двох популярних додатків в рази збільшить заряд батареї телефону

Це дуже "ненажерливі" популярні програми

Чи знаєте ви, що причиною повільної роботи або швидкого розряду вашого мобільного телефону можуть бути деякі ваші улюблені додатки? Якщо ні, поправмо це.

Деякі з найпоширеніших додатків можуть сильно навантажувати ваш пристрій, тому найкращим варіантом буде їх видалити. Про це пише The Sun.

На першому місці знаходиться програма Google Maps, що значно впливає на мобільні пристрої. Функціонування цього додатку у фоновому режимі може непомітно знижувати заряд батареї пристрою.

Якщо ви бажаєте зберегти цей корисний додаток, є кілька способів "удосконалити" його. Наприклад, спробуйте варіант навігації, заснований виключно на голосових командах, що дозволить уникнути необхідності постійно тримати екран увімкненим.

Другий додаток — відома соціальна мережа Facebook. Вона може не тільки уповільнити роботу вашого пристрою, працюючи у фоновому режимі та передаючи/отримуючи дані, але й використовувати ваш ліміт трафіку. Ви можете змінити установки, щоб додатки не оновлювалися у фоновому режимі, або видалити їх, якщо ви рідко користуєтеся ними.

Раніше ми писали, чому ви неправильно розряджаєте телефон. Вона звичка може негативно вплинути на батарею гаджета та пошкодити сам смартфон.