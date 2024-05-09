Як зарядити телефон без електроенергії: прості та бюджетні поради

Названо 9 способів, як бути завжди на зв'язку в умовах блекауту

Війна Росії проти України і регулярні атаки наших міст та селищ ворожими дронами й ракетами навчають українців виживати за будь-яких умов. Одна з важливих навичок при цьому — завжди мати "під рукою" можливість зарядити смартфон без наявності електроенергії.

РБК-Україна спільно з "Телеграфом" розповідає про 9 різних способів — як можна зарядити смартфон за відсутності електрики.

Як зарядити смартфон від ноутбука

Резервним джерелом живлення для вашого телефону за відсутності електроенергії може стати заряджений ноутбук. Для того, щоб зарядити від нього смартфон можна скористатися звичайним USB-кабелем — вставити його у відповідний порт комп'ютера. Зарядка "запрацює" після під'єднання одного пристрою до іншого через кабель. При цьому батареї ноутбука може вистачити на кілька повних зарядів телефону.

Як зарядити смартфон від машини

Зарядити пристрій можна і через автівку. Автомобільні зарядки — це ще один зручний спосіб в умовах відключення електроенергії.

Для цього можна використати спеціальний автомобільний зарядний пристрій (адаптер) для телефонів із портом USB, який підключається безпосередньо до прикурювача. Він працює, неначе розетка — достатньо вставити в нього USB-кабель і підключити смартфон.

Зверніть увагу, що у деяких нових машинах можна зустріти новітню бездротову зарядку.

Як зарядити смартфон від павербанка

Зарядка гаджетів від павербанка — це вже радше традиційний спосіб розв'язати проблему з відсутністю електроенергії у квартирі чи будинку. Який саме павербанк обрати — залежить від ваших потреб і можливостей. На ринку представлені найрізноманітніші варіанти. Від мініатюрних приладів на одну зарядку телефона, до потужних моделей, які можуть заряджати навіть ноутбуки. До речі, "Телеграф" вже розповідав, як обрати павербанк.

Для зарядки смартфона від павербанка достатньо його підготувати (зарядити) та мати під рукою необхідний кабель для з'єднання.

Як зарядити смартфон від сонячної батареї

Невеличка сонячна батарея також ідеально підходить для використання її як резервного джерела живлення, адже працює як влітку, так і взимку. Вона може стати джерелом живлення не тільки для смартфона, але й для інших приладів. Встановити батарею можна в практично будь-якому місці. Головне — уникати тіні. Сонячний зарядний пристрій може бути з акумулятором і без. Від цього залежить принцип заряджання — безпосередньо під сонячним промінням (без акумулятора), або ж деінде (якщо акумулятор наявний).

Як зарядити смартфон від генератора

Відносно невеликі генератори створені спеціально для приватних осель. Вони зручні у використанні та дозволяють не лише підзарядити смартфон або інший гаджет, але й користуватися різноманітними побутовими пристроями за відсутності електроенергії. Для того, щоб зарядити телефон від генератора достатньо його ввімкнути та скористатись спеціальним USB-кабелем. З цього приводу "Телеграф" опублікував матеріал з порадами, як обрати генератор. Ви можете їх прочитати за посиланням.

Як зарядити смартфон від ручного зарядного пристрою

Ручний зарядний пристрій або ж динамо-машина (для велосипедів) з USB роз'ємом перетворює механічну енергію в електричну. По суті, вона працює тоді, коли ви обертаєте ручку (або ж колесо велосипеда, якщо це велосипедний пристрій) й "механічно" виробляєте енергію.

Приєднавши до такого пристрою смартфон, ви отримаєте достатній для екстреного випадку рівень заряду. Коштують такі пристрої відносно не дорого. Крім того, це може стати хорошим способом розім'ятися.

Як зарядити смартфон від зарядного пристрою на дровах

Незвичні зарядні пристрої на дровах генерують енергію з "вогнища" й дають можливість зарядити не тільки телефон, але й планшет, повербанк чи ноутбук. Крім того, на деяких моделях можна готувати їжу.

Як зарядити смартфон від електроінструментів

Якщо у вас у господарстві наявні акумуляторні електроінструменти, зарядити смартфон можна від них. Для цього може підійти, наприклад, акумулятор від газонокосарки, кущоріза, аератора, будівельного фена, тримера, перфоратора, дрилі, шуруповерта, болгарки тощо. Для того, щоб підключити мобільний телефон до такої батареї, знадобляться адаптер і USB-кабель.

Як зарядити смартфон від колонки

Бездротова колонка або ж акумуляторний ліхтарик також можуть "поділитися" зарядом із вашим мобільним телефоном. За умови, що їхні акумулятори були заряджені до відключення електрики. Для цього телефон потрібно підключити до пристрою за допомогою кабеля USB.

Раніше "Телеграф" писав про 10 простих дій, які пришвидшують заряджання телефона.