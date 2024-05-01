В Україні різко похолодає: відомий синоптик назвав чітку дату та дав прогноз на початок травня

Похолодання негативно позначиться на багатьох сільгоспкультурах та садах

Останні дні квітня у більшості областей України характеризувалися сонячною та помірно теплою погодою. Такі умови подарував нам великий антициклон Reiner. Найближчими днями його вплив слабшатиме, а тиск трохи знизиться. На тлі цього з арктичних широт почне надходити холодніша повітряна маса, і вже з 3 травня, починаючи з північних та східних областей України, відчутно похолодає.

Протягом 4 та 5 травня у північних та східних областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3°С. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, враховуючи ранню вегетацію рослин, таке різке похолодання може негативно позначитися на багатьох сільгоспкультурах та садах. Похолодання пройде переважно без випадання опадів, за винятком західних областей та Криму.

Тут малорухливі атмосферні фронти спричинять дощі, місцями з грозами. З 6 по 8 травня очікується активізація циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу. Відтак у більшості областей України погода зіпсується: пройдуть дощі, місцями з грозами та поривчастим вітром, каже синоптик.

Крім того, на тлі щільної хмарності та північно-західної атмосферної циркуляції температурне тло прогнозується дуже низьким. Після циклону з 9 травня погоду в нас визначатиме молодий антициклон скандинавського походження. Оскільки він сформується в холодній повітряній масі, то температура повітря в Україні очікується нижче за норму, знову не виключені заморозки.

Загалом найтеплішими будуть перші числа місяця: з 1 по 3 травня. Денна температура повітря у цей період становитиме +21…+27°С, нічна +6…+13°С.

З 4 по 6 травня середнє тло денних температур знизиться до +16…+23°С, вночі залишиться без істотних змін.

7 та 8 травня у зв’язку з нестійкою та дощовою погодою вдень температура повітря коливатиметься в діапазоні +14…+20°С, вночі +7…+12°С.

9 та 10 травня в умовах антициклональної циркуляції, вночі температура знизиться до +2…+9°С, днем опиниться в межах +15…+22°С.

Ігор Кібальчич прогнозує, що в більшості південних і східних регіонів збережеться висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека у зв’язку з дефіцитом опадів, низькою вологістю повітря і тривалим періодом аномально теплої погоди, яка встановилася у квітні. Тому він просить не розводити багаття в лісових масивах і не допускати поширення вогню в екосистемах.

Таким чином, у першій декаді травня прогнозується досить комфортна погода з періодичними дощами та впевненою тенденцією зниження температури повітря після 3 травня, особливо у північних, східних та центральних областях. Проте заморозки на початку травня трапляються практично щорічно і не є аномалією для цієї пори року. Зазвичай вони пов’язані з вторгненнями арктичного холоду по східній периферії антициклонів на тлі малохмарного неба і слабкого вітру, резюмує синоптик.