Оставьте "коричневый" россиянам: в украинском языке есть очень красивое слово взамен

Одно из этих слов очень любят использовать поэты

Многие украинцы говорят на суржике и, да, это абсолютно нормальное явление. Однако следует уделять определенное внимание своему словарному запасу и очистить речь от русизмов. Ведь в украинском языке есть много интересных и необычных слов. В частности, для обозначение цветов.

Одним из таких слов является "брунатный". Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданок с 1+1" рассказал, какой это цвет и каким синонимом его можно заменить.

Языковед Авраменко уточнил, что "брунатный" — это коричневый цвет.

Он объяснил, что в английском языке есть слово с таким же корнем – "браун", что означает "коричневый".

В свою очередь, Толковый словарь рекомендует кроме "коричневого", "брунатным" называть еще "темно-желтый" цвет.

Александр Авраменко назвал еще одно интересное слово – "блаватный". Он объяснил, что это цвет васильков.

Он добавил, что одно из этих слов очень любят использовать поэты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно назвать плотную застройку многоэтажек на украинском. Некоторые привыкли называть их "человейниками", как говорят архитекторы в России. В украинском для обозначения таких районов есть несколько вариантов.