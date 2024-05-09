Почему нельзя сажать сирень рядом с домом: ссоры не покинут вас

Хотя этот цветок красиво цветет

При выращивании сирени рядом с домом нужно обдумать все аспекты и выбрать место с должным пониманием рисков и преимуществ, ведь он имеет сильную корневую систему и большие ветви.

Кроме этих проблем, сирень также может принести некоторые проблемы в семью. О них рассказало издание Новости Live.

Со стороны предрассудков считается, что это растение поглощает плохую энергию и может стать причиной семейных конфликтов.

Однако если смотреть с точки природы, то это дерево лучше не сажать возле своего дома, из-за сильных корней. Такая корневая система может привести к разрушению фундамента дома. Кроме того, сирень может вырасти очень большой, а значит, загораживать вход в дом или препятствовать проникновению солнечного света.

Кроме того, не стоит сажать сирень возле своего дома, из-за своего аромата, привлекающего многих насекомых, особенно пчел.

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