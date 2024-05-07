5 причин регулярно оновлювати систему смартфона

Регулярно оновлювати варто не тільки програми, а й операційну систему телефона

Потурбуватися про безпеку варто не тільки віддаючи чи продаючи старий смартфон. Нехтування оновленнями програмного забезпечення робить системи вразливими для використання з боку кіберзлочинців.

Оновлювати програмне забезпечення також потрібно для коректної роботи різних систем телефона. Робити це варто регулярно, адже при виявленні помилки, її поправляють в наступному випуску оновлень.

5 причин оновлювати ПЗ на смартфоні:

Оновлення безпеки виправляють уразливості та захищають від кіберзагроз. Старе програмне забезпечення більш вразливе до злому та зловмисного програмного забезпечення, тому оновлення усуває прогалини в безпеці, якими можуть скористатися кіберзлочинці. Оновлення покращують продуктивність і ефективність програмного забезпечення, надаючи нові функції, виправляючи помилки та збільшуючи швидкість відгуку. Оновлення забезпечують сумісність між програмним забезпеченням, операційними системами та обладнанням, щоб не було проблем через застарілі системи. Оновлення програмного забезпечення захищає конфіденційні дані, зменшуючи ризики безпеки та вразливості, які можуть призвести до витоку чи пошкодження даних. Регулярні оновлення програмного забезпечення допомагають підтримувати відповідність галузевим стандартам і нормам.

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