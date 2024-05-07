5 причин регулярно оновлювати систему смартфона
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Регулярно оновлювати варто не тільки програми, а й операційну систему телефона
Потурбуватися про безпеку варто не тільки віддаючи чи продаючи старий смартфон. Нехтування оновленнями програмного забезпечення робить системи вразливими для використання з боку кіберзлочинців.
Оновлювати програмне забезпечення також потрібно для коректної роботи різних систем телефона. Робити це варто регулярно, адже при виявленні помилки, її поправляють в наступному випуску оновлень.
5 причин оновлювати ПЗ на смартфоні:
- Оновлення безпеки виправляють уразливості та захищають від кіберзагроз. Старе програмне забезпечення більш вразливе до злому та зловмисного програмного забезпечення, тому оновлення усуває прогалини в безпеці, якими можуть скористатися кіберзлочинці.
- Оновлення покращують продуктивність і ефективність програмного забезпечення, надаючи нові функції, виправляючи помилки та збільшуючи швидкість відгуку.
- Оновлення забезпечують сумісність між програмним забезпеченням, операційними системами та обладнанням, щоб не було проблем через застарілі системи.
- Оновлення програмного забезпечення захищає конфіденційні дані, зменшуючи ризики безпеки та вразливості, які можуть призвести до витоку чи пошкодження даних.
- Регулярні оновлення програмного забезпечення допомагають підтримувати відповідність галузевим стандартам і нормам.
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