Небезпечно для смартфона: 5 ситуацій, коли його не можна заряджати

Усе може закінчитись фатально

Під час заряджання телефону варто враховувати не лише базові правила, які дозволять подовжити життя акумулятора, а також те, наскільки безпечно підʼєднувати зарядний пристрій у тій чи іншій ситуації. Адже у деяких випадках смартфон не можна заряджати.

Про пʼять таких ситуацій розповіли фахівці iTech.ua. Зауважте, що за певних обставин заряджання акумулятора телефону може призвести до небезпечних наслідків.

Пошкодження зарядного пристрою

Якщо блок живлення або провід містить явні пошкодження, або був надламаний, то краще перенести процес заряджання телефону на пізніший термін. Річ у тім, що за таких обставин ризик короткого замикання є дуже високим. Тому краще придбати новий та якісний зарядний пристрій і після цього вже заряджати акумулятор.

Немає під рукою "рідного" зарядного пристрою

Використовувати оригінальний та "рідний" зарядний пристрій — той, який підходить вашому телефону і виготовлений виробником смартфону —напрочуд важливо. Адже через нехтування цим правилом можна зіпсувати батарею телефону. Тому варто використовувати лише оригінальний зарядник або якісні альтернативи.

Здувся акумулятор

У подібній ситуації заряджати гаджет не можна. Акумулятор слід терміново замінити.

У ванній кімнаті

Користуватися смартфоном, що заряджається, у ванній кімнаті ні в якому разі не можна. Річ у тому, що вода може потрапити на телефон чи шнур. А це загрожує трагічними наслідками.

Телефон нагрівся

Не варто заряджати мобільний телефон, поверхня якого стала дуже гарячою. Адже навантаження на пристрій серйозно підвищиться. Не виключено, що смартфон перестане працювати. Потрібно почекати, поки температура поверхні гаджета знизиться.

Раніше "Телеграф" писав про чотири найпоширеніші проблеми, через які гаджет може не бачити зарядний пристрій.