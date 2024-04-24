Говоримо українською: як правильно називати весняні квіти

Ці слова пішли з російської

Весна тішить нас квітучими садами. Однак, дуже часто українці не знають, як правильно рідною мовою називати популярні квіти цієї пори року.

NV розповідає про помилки у назвах квітів. Часто вони пішли з російської мови.

Так, бузок доволі часто називають сирень або сірєнь. Ці назви є неправильними. Варто казати лише бузок.

До слова, колір, утворений від цього слова — бузковий і він зовсім не сірєнівий, а ясно-ліловий.

Також українці часто плутають назву квітки півонія. У розмовній мові її називають піон. Це слово пішло з російської мови — пион.

Зазначимо, півонія по-справжньому прикрашає сад. Буквально кілька гілочок цієї квітки у вазі наповнюють чудовим ароматом увесь будинок. Щоб півонія рясно цвіла і змушувала сусідів дивитися на неї із заздрістю, слід підкріпити рослину домашнім засобом. Причому зробити це потрібно вже у квітні. "Телеграф" писав, як саме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також пояснював, як правильно говорити, — "одружена" або "заміжня". Це питання викликає бурхливі суперечки у вузьких колах.