Рус

Мікс сонця та температурних гойдалок: коли у Києві буде найхолодніше цими днями

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Люди
Люди. Фото ТиКиїв

Найближчими днями синоптики радять дістати теплі речі

До кінця робочого тижня у столиці України прогнозується більш-менш тепла погода, але на небі іноді плаватимуть хмари.

Опадів та сильних вітрів протягом цих трьох днів не передбачається. Про це повідомили синоптики зі сайту Meteofor.

Середа, 8 травня, обіцяє бути сонячною, але прохолодною. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +15 градусів. Вночі показували до +5 °C. У цей період сила вітрів не перевищуватиме помірні 6-7 м/с.

Наступного дня, 9 травня, очікується мінлива хмарність, але у першій половині доби. Окрім того, синоптики прогнозують подальше зниження температури, адже вдень вона сягне близько 13 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +6 °C. Протягом четверга потужність вітрів коливатиметься в межах слабких-помірних 5-7 м/с.

Однак вже у п'ятницю, 10 травня, прогнозується потепління, хоча місцями ще буде хмарність. Вдень повітря прогріється до +18 °C. Вночі буде 6 градусів тепла. Протягом доби сила вітрів не перевищить помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України прогнозується мінусова температура. Синоптик навела конкретні дати та міста, де похолодає найбільше.

Теги:
#Київ #Погода #Прогноз #Прогноз погоди #Погода у Києві