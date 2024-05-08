Мікс сонця та температурних гойдалок: коли у Києві буде найхолодніше цими днями

Найближчими днями синоптики радять дістати теплі речі

До кінця робочого тижня у столиці України прогнозується більш-менш тепла погода, але на небі іноді плаватимуть хмари.

Опадів та сильних вітрів протягом цих трьох днів не передбачається. Про це повідомили синоптики зі сайту Meteofor.

Середа, 8 травня, обіцяє бути сонячною, але прохолодною. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +15 градусів. Вночі показували до +5 °C. У цей період сила вітрів не перевищуватиме помірні 6-7 м/с.

Наступного дня, 9 травня, очікується мінлива хмарність, але у першій половині доби. Окрім того, синоптики прогнозують подальше зниження температури, адже вдень вона сягне близько 13 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +6 °C. Протягом четверга потужність вітрів коливатиметься в межах слабких-помірних 5-7 м/с.

Однак вже у п'ятницю, 10 травня, прогнозується потепління, хоча місцями ще буде хмарність. Вдень повітря прогріється до +18 °C. Вночі буде 6 градусів тепла. Протягом доби сила вітрів не перевищить помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України прогнозується мінусова температура. Синоптик навела конкретні дати та міста, де похолодає найбільше.