Забудьте про слово "страшно": десять давно забутих українських синонімів

Ці українські слова допоможуть урізноманітнити мову

Українська мова багата на унікальні слова, якими можна замінити русизми та інші запозичені слова. Наприклад, слово "страшно" має близько 10 синонімів, про які чомусь забули.

Про це розповіли на порталі "Чиста мова". Ці слова були популярні у минулому столітті, але після насадження російської їх перестали вживати.

Свій страх можна висловити словами боязко" або боязько. У реченні це виглядає так: "Тарасові було і цікаво, і трохи боязко йти до школи".

Слова жаско та жахно теж споконвіку українські. Наприклад, "Боюсь, бо вже ніч, — жаско мені буде додому йти" або "Жахно продзвенів у пітьмі крик".

Слова запко та лячно теж синоніми слова страшно. "У лісі так запко" чи "Туди не ходять люди, там лячно".

Також є слова "жахливо", "маркітно", "пудно" та скумасно". Наприклад, "Чим ближче до хати, тим йому становилося маркітніше" або "Лише пес дідів скумасно вив на плоскій вершині зчахнутої кручі".

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською мовою говорити про стосунки між двома людьми. У чому різниця між словами "відносини", "відносини" та "взаємини"?