Забудьте про слово "страшно": десять давно забытых украинских синонимов

Эти украинские слова помогут разнообразить речь

Украинский язык богатый на уникальные слова, которыми можно заменить русизмы и другие заимствованные слова. Например, у слова "страшно" есть около 10 синонимов, о которых почему-то забыли.

Об этом рассказали на портале "Чиста мова". Эти слова были популярны в прошлом веке, но после насаждения русского языка их перестали употреблять.

Свой страх можно выразить словами "боязко" или "боязько". В предложении это выглядит так: "Тарасові було і цікаво, і трохи боязко йти до школи".

Слова "жаско" и "жахно" тоже исконно украинские. Например, "Боюся, бо вже ніч, — жаско мені буде додому йти" или "Жахно продзвенів у пітьмі крик".

Слова "запко" и "лячно" тоже синонимы слова страшно. "У лісі так запко" или "Туди не ходять люде, там лячно".

Также есть слова "моторошно", "маркітно", "пудно" и скумасно". Например, "Чим ближче до хати, тим йому ставало маркітніше" или "Лише пес дідів скумасно вив на пласкій вершині зчахнутої кручі".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно на украинском языке говорить об отношениях между двумя людьми. В чем разница между словами "стосунки", "відносини" и "взаємини"?