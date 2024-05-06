На Україну насувається арктичне повітря: де буде до -4, прогноз погоди на тиждень

Потепління розпочнеться лише на вихідних

Новий тиждень розпочався для деяких областей з дощами, загалом у найближчі 7 днів погода буде нестійкою. Очікуються дощі, похолодання та заморозки.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, погоду на початку тижня визначатиме балтійський циклон. У середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси, у всіх регіонах відчутно похолодає, але особливо це буде відчутно у північних, центральних та східних областях.

"Тут вночі та вранці будуть заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 °С. Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише до вихідних", — прогнозує він.

У понеділок, 6 травня, вдень на півночі та заході можливі дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15 – 20 м/с. На решті території країни без опадів, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів тепла.

У вівторок, 7 травня, вночі у західних та північних областях, вдень у більшості регіонів України, крім південного сходу, прогнозуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, град та шквали 15 – 20 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +8…+13 градусів, вдень +20…+26. У північно-західних областях буде прохолодніше — 13-18 градусів із позначкою "плюс".

У середу, 8 травня, короткочасні, місцями сильні дощі прогнозуються у центральних, південних та східних областях, а також у Карпатах та Закарпатті. Вночі в Поліссі та північних областях буде +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3, на решті території країни прогнозується +7…+12 градусів. Вдень в Україні повітря прогріється до 13-18 градусів вище за нуль, у Карпатах — +5…+10.

У четвер, 9 травня, дощі можливі лише у Криму та Карпатах, у високогір’ї з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів покажуть +5…+10 градусів. У північній частині України буде +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0…-4 градуси. Вдень синоптик прогнозує 10-17 градусів тепла.

У п’ятницю, 10 травня, опадів не прогнозується. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1…6 градусів вище нуля, у північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 градуси. Вдень буде +13…+18 градусів.

У суботу, 11 травня, короткочасні дощі можливі лише у Карпатах та Криму. Вночі очікується +4...+9 градусів, вдень повітря прогріється до 17...22 градусів тепла.

У неділю, 12 травня, опадів не прогнозується, лише у Криму та Карпатах очікуються невеликі дощі з грозами. Стовпчики термометрів у нічні години покажуть від 7 до 12 градусів з позначкою "плюс", вдень прогнозується +19…+24 градуси.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні у травні. Місяць очікується відносно спокійним щодо синоптичних процесів, без рекордних температурних показників.