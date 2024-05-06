Спочатку дощі, а потім невелике похолодання: прогноз погоди у Києві на найближчі дні

Цими днями рідко можна буде насолодитись сонцем

Тиждень у столиці України розпочнеться зі хмарності та вітрів. За словами синоптиків, найближчими днями також варто готуватись до зниження температури та іноді до дощів.

Максимально теплим днем з-поміж трьох очікується понеділок, коли показники термометрів вдень сягатимуть +26 градусів. Про це мовиться на сайті Meteofor.

Протягом понеділка, 6 травня, в місті прогнозується мінлива хмарність, але без дощу. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +26 градусів. Вночі показували до +14 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — сильні 11-12 м/с.

У вівторок, 7 травня, очікується невелика хмарність протягом дня та опади. Дощі мають розпочатись вранці, але вдень зменшать свою інтенсивність і до вечора завершаться. Температура вдень сягне близько 19 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +15 °C. Протягом ранку-пізнього вечора потужність вітрів буде максимальною — свіжі-сильні 8-12 м/с.

Середина тижня, 8 травня, принесе у місто ясну, однак прохолодну погоду. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +16 градусів. Вночі буде +6 °C. З ранку і до пізнього вечора очікуються найсильніші пориви вітру — свіжі-сильні 8-11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийде арктичне повітря і місцями термометри показуватимуть до -4 градусів.