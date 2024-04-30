Ризикуєте урожаєм: після яких культур не можна садити капусту
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Деякі культури виснажують ґрунт
Не лише правильне сусідство рослин забезпечує гарний урожай. Дуже важливо також дотримуватися правил сівозміни. Є культури, посадивши після яких капусту, можна занапастити весь урожай.
Якщо постійно вирощувати одні й ті ж культури та одному місці, ґрунт буде виснажуватися і втрачати родючість. Після чого капусту садити не варто, розповідаємо разом з Ukr.Media.
Після чого не слід садити капусту
- Не варто висаджувати капусту після картоплі, бо вона виснажує ґрунт і залишаємо мало поживних речовин. Білокачанну капусту краще не садити після видів капусти, включно з броколі, цвітною, брюссельською та пекінською. Вони мають спільних шкідників і хвороби.
- Краще уникати саджання капусти там, де раніше росли томати, перці та баклажани. Ці рослини теж виснажують ґрунт.
- Капусту краще не садити після бобових. Вони хоч і наповнюють ґрунт азотом, який потрібний капусті, але дуже виснажують його.
Після чого можна садити капусту
- огірки;
- морква;
- буряк;
- часник та цибуля.
Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не можна вирощувати після картоплі. Ризикуєте втратити урожай.