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Ризикуєте урожаєм: після яких культур не можна садити капусту

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Після яких рослин можна садити капусту
Після яких рослин можна садити капусту. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Деякі культури виснажують ґрунт

Не лише правильне сусідство рослин забезпечує гарний урожай. Дуже важливо також дотримуватися правил сівозміни. Є культури, посадивши після яких капусту, можна занапастити весь урожай.

Якщо постійно вирощувати одні й ті ж культури та одному місці, ґрунт буде виснажуватися і втрачати родючість. Після чого капусту садити не варто, розповідаємо разом з Ukr.Media.

Після чого не слід садити капусту

  • Не варто висаджувати капусту після картоплі, бо вона виснажує ґрунт і залишаємо мало поживних речовин. Білокачанну капусту краще не садити після видів капусти, включно з броколі, цвітною, брюссельською та пекінською. Вони мають спільних шкідників і хвороби.
  • Краще уникати саджання капусти там, де раніше росли томати, перці та баклажани. Ці рослини теж виснажують ґрунт.
  • Капусту краще не садити після бобових. Вони хоч і наповнюють ґрунт азотом, який потрібний капусті, але дуже виснажують його.

Після чого можна садити капусту

  • огірки;
  • морква;
  • буряк;
  • часник та цибуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не можна вирощувати після картоплі. Ризикуєте втратити урожай.

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#Капуста #Вирощування #Город