Ризикуєте урожаєм: після яких культур не можна садити капусту

Деякі культури виснажують ґрунт

Не лише правильне сусідство рослин забезпечує гарний урожай. Дуже важливо також дотримуватися правил сівозміни. Є культури, посадивши після яких капусту, можна занапастити весь урожай.

Якщо постійно вирощувати одні й ті ж культури та одному місці, ґрунт буде виснажуватися і втрачати родючість. Після чого капусту садити не варто, розповідаємо разом з Ukr.Media.

Після чого не слід садити капусту

Не варто висаджувати капусту після картоплі, бо вона виснажує ґрунт і залишаємо мало поживних речовин. Білокачанну капусту краще не садити після видів капусти, включно з броколі, цвітною, брюссельською та пекінською. Вони мають спільних шкідників і хвороби.

Краще уникати саджання капусти там, де раніше росли томати, перці та баклажани. Ці рослини теж виснажують ґрунт.

Капусту краще не садити після бобових. Вони хоч і наповнюють ґрунт азотом, який потрібний капусті, але дуже виснажують його.

Після чого можна садити капусту

огірки;

морква;

буряк;

часник та цибуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не можна вирощувати після картоплі. Ризикуєте втратити урожай.