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Що треба саджати у травні: місячний посівний календар

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Посівний календар на травень 2024
Посівний календар на травень 2024. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

За допомогою місячного посівного календаря ви зможете спланувати свої справи на городі

Останній місяць весни — найбільш сприятливий час для посіву та саджання різних культур, адже вже немає ризику заморозків. Раніше ми розповідали, коли садити квасолю, щоб не втратити урожай, а тепер ділимося посівним календарем на травень.

В цей період багато сприятливих днів, однак є й ті, коли краще не вносити саджанці чи насіння у відкритий ґрунт. Про це розповіли на порталі "Зелена садиба".

Нові саджанці

Травень — чудовий час для саджання нових плодово-ягідних дерев. Найбільш сприятливі для цього дні:

  • 11-18, 24 травня: яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, обліпиха, смородина, малина, ожина, аґрус, виноград;
  • 25-27 травня: волоський горіх, фундук, калина, горобина, глід.

Коли саджати овочеві культури: найбільш сприятливі дні

У травні також настає період для саджання овочів. Ось найсприятливіші дні:

  • 3, 4 травня: міцелій, часник, обліпиха, смородина, виноград;
  • 10-13 травня: перець, баклажани, фізаліс, огірки, цвітна капуста, броколі, фізаліс, рання капуста, стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут), кукурудза, соняшник;
  • 19-22 травня: фізаліс, томати, перець, огірки, баклажани, середня та пізня капуста, спаржа, селера черешкова, патисони, гарбуз, кабачки, баштанні, стручкові, кукурудза, базилік, соняшник, материнка, розмарин, чайні культури, лікарські трави;
  • 24-27 травня: топінамбур, картопля, часник, цибуля ріпчаста, спаржа, селера черешкова, патисони, кабачки, баштанні, гарбуз, фундук, груша, яблуня, волоський горіх, слива, айва, горобина, абрикос, вишня, персик, ожина, калина, смородина, малина, аґрус.
  • 30, 31 травня: мікрозелень, смородина, шпинат, обліпиха.

Несприятливі дні:

  • 1, 2 травня: краще не сіяти, пересаджувати чи садити будь-які культури;
  • 7-9 травня: не рекомендується працювати в саду та на городі;
  • 23 травня: не можна сіяти, саджати або пересаджувати рослини;
  • 28, 29 травня: цей період не сприятливий для роботи в саду чи на городі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна садити на початку травня, якщо холодно. Це може нашкодити садівникам та городникам.

Теги:
#Сад #Вирощування #Город #Посівний календар