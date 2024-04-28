Що треба саджати у травні: місячний посівний календар

За допомогою місячного посівного календаря ви зможете спланувати свої справи на городі

Останній місяць весни — найбільш сприятливий час для посіву та саджання різних культур, адже вже немає ризику заморозків. Раніше ми розповідали, коли садити квасолю, щоб не втратити урожай, а тепер ділимося посівним календарем на травень.

В цей період багато сприятливих днів, однак є й ті, коли краще не вносити саджанці чи насіння у відкритий ґрунт. Про це розповіли на порталі "Зелена садиба".

Нові саджанці

Травень — чудовий час для саджання нових плодово-ягідних дерев. Найбільш сприятливі для цього дні:

11-18, 24 травня: яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, обліпиха, смородина, малина, ожина, аґрус, виноград;

25-27 травня: волоський горіх, фундук, калина, горобина, глід.

Коли саджати овочеві культури: найбільш сприятливі дні

У травні також настає період для саджання овочів. Ось найсприятливіші дні:

3, 4 травня: міцелій, часник, обліпиха, смородина, виноград;

10-13 травня: перець, баклажани, фізаліс, огірки, цвітна капуста, броколі, фізаліс, рання капуста, стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут), кукурудза, соняшник;

19-22 травня: фізаліс, томати, перець, огірки, баклажани, середня та пізня капуста, спаржа, селера черешкова, патисони, гарбуз, кабачки, баштанні, стручкові, кукурудза, базилік, соняшник, материнка, розмарин, чайні культури, лікарські трави;

24-27 травня: топінамбур, картопля, часник, цибуля ріпчаста, спаржа, селера черешкова, патисони, кабачки, баштанні, гарбуз, фундук, груша, яблуня, волоський горіх, слива, айва, горобина, абрикос, вишня, персик, ожина, калина, смородина, малина, аґрус.

30, 31 травня: мікрозелень, смородина, шпинат, обліпиха.

Несприятливі дні:

1, 2 травня: краще не сіяти, пересаджувати чи садити будь-які культури;

7-9 травня: не рекомендується працювати в саду та на городі;

23 травня: не можна сіяти, саджати або пересаджувати рослини;

28, 29 травня: цей період не сприятливий для роботи в саду чи на городі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна садити на початку травня, якщо холодно. Це може нашкодити садівникам та городникам.