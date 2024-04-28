Що треба саджати у травні: місячний посівний календар
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За допомогою місячного посівного календаря ви зможете спланувати свої справи на городі
Останній місяць весни — найбільш сприятливий час для посіву та саджання різних культур, адже вже немає ризику заморозків. Раніше ми розповідали, коли садити квасолю, щоб не втратити урожай, а тепер ділимося посівним календарем на травень.
В цей період багато сприятливих днів, однак є й ті, коли краще не вносити саджанці чи насіння у відкритий ґрунт. Про це розповіли на порталі "Зелена садиба".
Нові саджанці
Травень — чудовий час для саджання нових плодово-ягідних дерев. Найбільш сприятливі для цього дні:
- 11-18, 24 травня: яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, обліпиха, смородина, малина, ожина, аґрус, виноград;
- 25-27 травня: волоський горіх, фундук, калина, горобина, глід.
Коли саджати овочеві культури: найбільш сприятливі дні
У травні також настає період для саджання овочів. Ось найсприятливіші дні:
- 3, 4 травня: міцелій, часник, обліпиха, смородина, виноград;
- 10-13 травня: перець, баклажани, фізаліс, огірки, цвітна капуста, броколі, фізаліс, рання капуста, стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут), кукурудза, соняшник;
- 19-22 травня: фізаліс, томати, перець, огірки, баклажани, середня та пізня капуста, спаржа, селера черешкова, патисони, гарбуз, кабачки, баштанні, стручкові, кукурудза, базилік, соняшник, материнка, розмарин, чайні культури, лікарські трави;
- 24-27 травня: топінамбур, картопля, часник, цибуля ріпчаста, спаржа, селера черешкова, патисони, кабачки, баштанні, гарбуз, фундук, груша, яблуня, волоський горіх, слива, айва, горобина, абрикос, вишня, персик, ожина, калина, смородина, малина, аґрус.
- 30, 31 травня: мікрозелень, смородина, шпинат, обліпиха.
Несприятливі дні:
- 1, 2 травня: краще не сіяти, пересаджувати чи садити будь-які культури;
- 7-9 травня: не рекомендується працювати в саду та на городі;
- 23 травня: не можна сіяти, саджати або пересаджувати рослини;
- 28, 29 травня: цей період не сприятливий для роботи в саду чи на городі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна садити на початку травня, якщо холодно. Це може нашкодити садівникам та городникам.