Що робити, аби розсада "не переросла": топ-3 дієві поради городникам

Переросла розсада – крихка та слабка

Навесні у всіх городників наступає чи не найгарячіша пора. Перелічити все, що треба встигнути зробити годі й намагатися. Тут і розсаду виростити, і город зорати, і дерева побілити, і ще купу всього встигнути.

Та буває так, що погодні умови не відповідають календарю садівника і тоді деякі роботи доводиться відкладати. Наприклад, висадку розсади у відкритий ґрунт.

"Телеграф" зібрав найбільш дієві поради, як пригальмувати ріст розсади, щоб за сприятливих умов висадити на городі сильні рослинки, а не крихкі, слабкі та витягнуті.

Полив

Щоб уповільнити зростання рослин і стримати розвиток розсади, необхідно відкорегувати полив. Скоротіть обсяг поливів і їх частоту. Проте важливо не пересушити розсаду, тож уважно слідкуйте за субстратом.

Температура

У приміщенні з розсадою варто знизити температуру. Наприклад, можна затінити вікна, або ж перенести рослини у більш прохолодну кімнату.

Регулятори росту

У магазинах для городництва та садівництва можна знайти різні регулятори росту рослин. Для гальмування розвитку рослин необхідні так звані ретарданти — синтетичні регулятори росту і розвитку, що здатні уповільнювати ріст рослин. До них належить, зокрема, засіб "Атлет".

Варто зазначити, що скорочення часу освітлення розсади або є її повне занурення в темряву, ніяк не вплинуть на її ріст. Без достатньої світлової дії розсада просто набуде нездорового вигляду, стане слабкою і витягнутою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно садити полуницю. Найкращий час для посадки полуниці навесні — з середини квітня до середини травня.