Секрет синіх гортензій: бабусин засіб швидко перефарбує квіти

Дізнайтесь, як легко змінити колір гортензій у саду

Гортензії цвітуть все літо і надають саду казкового вигляду, особливо коли їх багато і вони сяють різними кольорами. Досвідчені садівники знають, що ці квіти здатні змінювати колір. При невдалому догляді квітка може потьмяніти й стати рожевою.

Гортензії люблять кислий ґрунт. Тому якщо субстрат підібрано невдало, рослини рожевіють. На щастя, є кілька способів виправити це.

Як змусити гортензії цвісти синім

Щоб гортензії цвіли синім кольором, необхідний кислий ґрунт – pH від 4,5 до 5,5. Якщо посадити квіти в такий ґрунт, не доведеться турбуватися, що сині квіти змінять колір.

При цьому можна зробити колір глибшим, розсипавши навколо куща сульфат алюмінію або галун. Також можна підгодувати рослину кислим торфом.

Але можна зробити ще простіше і скористатися перевіреним бабусиним методом. Просто посипати кущі гортензій кавовою гущею.

Як доглядати гортензії, щоб вони красиво цвіли

Крім кислоти, гортензії люблять ще й вологий ґрунт. Тому не варто забувати регулярно і досить рясно поливати їх.

Чагарник не можна висаджувати на сонячному місці. Різке сонце шкідливе для рослини. У півтіні гортензія зростатиме набагато краще. Під час посухи також важливо мульчувати ґрунт, щоб запобігти втраті вологи.

Для забезпечення рясного цвітіння також важливо правильно вносити добрива. Занадто велика кількість добрив може мати протилежний ефект.

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