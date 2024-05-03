Як не "вбити" акумулятор раніше часу: три правила, які продовжать життя смартфона

Прості поради продовжать термін служби гаджета

Неправильна зарядка смартфона призводить до поступової деградації акумулятора. А з часом це може стати причиною передчасного виходу його з ладу.

Дотримання трьох простих правил зарядки вашого пристрою продовжить термін його служби. Також це збереже бюджет від передчасної покупки нового гаджета чи ремонту старого.

Не заряджайте телефон до 100%

Акумулятори сучасних смартфонів здатні витримувати до 1000 циклів зарядки-розрядки, без значного впливу на якість роботи. Проте кожна "повна" зарядка до 100 відсотків тільки швидше "вбиває" батарею.

Фахівці рекомендують заряджати смартфон понад 80% тільки у разі гострої потреби. Намагайтеся відключати його від зарядного пристрою при досягненні заряду на рівні 80-90%.

Не розряджайте пристрій до 0%

Регулярне розряджання смартфона до 0% дуже шкідливе для батареї. Так вона швидко деградує і в певний момент може просто припинити заряджатись.

Річ у тому, що літій-іонні акумулятори погано переносять повний розряд. Коли акумулятор розряджається і залишається в цьому стані протягом тривалого часу, він може зануритися в так званий "глибокий розрядний стан" і більше не функціонувати.

Щоб уникнути повної розрядки телефону, скористайтесь режимом низького споживання енергії. Активуйте цю функцію, коли заряд пристрою досягне 20% або нижче.

Не використовуйте смартфон під час заряджання

Коли телефон заражається, краще не запускати програми, ігри та нічого не скачувати. Це сильно навантажує процесор, та потребує значного споживання енергії, що своєю чергою призводить до нагрівання пристрою.

Під час заряджання необхідно закрити браузер та дочекатися закінчення процесу завантаження файлів. Тільки потім підключайте зарядний пристрій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у жодному разі не можна заряджати телефон. Ігнорування цих правил може призвести до великих проблем.