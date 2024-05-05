Може знадобитись парасолька: якою буде погода в Києві на початку тижня

На зміну спеці прийде похолодання

Тиждень, що добігає кінця, побавив жителів Києва теплою та сухою погодою. Проте початок нового принесе до столиці нашої країни дощі.

Згідно з даними сайту Meteofor, найближчими днями також очікується сильний вітер. Крім того, температура повітря почне поступово знижуватися.

У понеділок, 6 травня, можливі помірні опади. Повітря прогріється до 26 °C. Проте буде сильний вітер, пориви якого сягатимуть 14 м/с.

У вівторок, 7 травня, також прогнозуються опади. Температура повітря помітно впаде до 15-19 °C. Вітер буде дещо слабший, але все одно досить сильним — 9-12 м/с.

У середу, 8 травня, опадів не очікується. Проте помітно похолодає. Температура буде коливатись від 7 °C вночі та вранці до 15 °C вдень. Вітер буде залишатись сильним — 9-11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні різко похолодає. Відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич поділився своїм прогнозом на першу декаду травня.