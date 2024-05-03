Сонце, але температурні гойдалки в Києві: наскільки може похолодати цими днями

Іноді пориви вітру сягатимуть сильних 11 м/с

Початок тижня балував столицю України комфортною погодою. За словами синоптиків, до його кінця не варто готуватись до негоди, але іноді прогнозуються пориви вітру та коливання температури.

Як мовиться на сайті Meteofor, мінімальна денна температура передбачається в суботу, а максимальна — у неділю. У цей період показники будуть в межах 18…23 градусів тепла.

У п'ятницю, 3 травня, очікується сонячна погода та тепло. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +20 градусів. Вночі показували до +12 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються зранку і до пізнього вечора — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 4 травня, передбачається невелика хмарність в обід та зниження температури. Температура вдень сягне близько 18 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +7 °C. Протягом доби потужність вітрів не перевищуватиме помірні 6 м/с.

Останній день тижня, 5 травня, з-поміж трьох діб прогнозується найтеплішим. У другій половині доби на небо набіжать хмари. У неділю вдень позначки термометрів покажуть +23 градусів. Вночі буде +10 °C. З ранку і до пізнього вечора очікуються найсильніші пориви вітру — свіжі-сильні 8-11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Великдень в Україні похолодає. Відомий синоптик Ігор Кібальчич поділився своїм прогнозом на перший тиждень травня.