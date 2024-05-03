Привітання до Великодня 2024: душевні побажання своїми словами та листівки

Не забудьте привітати зі Світлим Христовим Воскресінням своїх рідних та близьких 5 травня

Великдень – особливе свято у православ’ї. Воскресіння Христа, яке відзначається з радістю цього дня, посідає чільне місце серед інших церковних подій. Цей день символізує звільнення людства від влади зла завдяки жертві Христа. Великдень 5 травня є кульмінацією богослужбового року, до якої православні та греко-католики готуються, очищуючи душу та тіло за сім тижнів до свята — у Великий піст 2024.

Під час Великодня ми знаходимо час для очищення не тільки душі та тіла, а й для глибоких роздумів. Це свято найкраще провести у родинному колі та близьких, а також відвідати ранкову пасхальну службу в церкві.

Воскресіння Христове — світле і радісне свято, тому привітання до цього дня мають бути особливо прекрасними. "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Великоднем 2024: оригінальні листівки та картинки, а також теплі побажання у прозі, які можна надіслати близьким, друзям та колегам.

Привітання з Великоднем 2024: проза

Христос Воскрес. У це світле свято можна побажати лише здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло та затишно. Нехай панують у ньому розуміння, любов та турбота!

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З чудовим святом Святого Великодня! Бажаю добра, світла та миру! Нехай ваші думки та дії будуть тільки з гарним посилом і на благо! Нехай оточують вас тільки добрі та світлі люди! Нехай дім буде повною чашею, де живуть кохання, спокій та турбота! Здоров’я вам та вашим близьким!

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Вітаю з Великоднем! Бажаю світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою, процвітання. Нехай душа наповниться тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов’ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію!

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Вітаю зі святом Великодня! Бажаю, щоб у вашому домі панували доброта, тепло сердець, радісний сміх та посмішки ваших рідних та близьких. Бажаю любові, миру та злагоди у всьому!

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Вітаю з великим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, великоднього тріумфу, усмішок добрих обличчь, здоров’я близьким, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітлення. Нехай Христова неділя принесе світло, щастя, світ. Бережи Господь!

Привітання з Великоднем 2024: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" писав, що можна одягати жінкам до храму. У ПЦУ зазначають, що заборона на штани чи джинси — це пережитки минулого, які давно не мають нічого спільного з нинішньою реальністю.