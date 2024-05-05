Может пригодиться зонтик: какой будет погода в Киеве в начале недели
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На смену жаре придет похолодание
Уходящая неделя порадовала жителей Киева теплой и сухой погодой. Однако начало новой принесет в столицу нашей страны дожди.
Согласно данным сайта Meteofor, в ближайшие дни также ожидается сильный ветер. Кроме того, температура воздуха начнет постепенно снижаться.
В понедельник, 6 мая, возможны умеренные осадки. Воздух прогреется до 26 °C. Однако ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с.
Во вторник, 7 мая, также прогнозируются осадки. Температура воздуха заметно снизится до 15-19 °C. Ветер будет несколько слабее, но все равно достаточно сильным — 9-12 м/с.
В среду, 8 мая, осадков не ожидается. Однако заметно похолодает. Температура будет колебаться от 7 °C ночью и утром до 15 °C днем. Ветер будет оставаться сильным — 9-11 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине резко похолодает. Известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич поделился своим прогнозом на первую декаду мая.