Одразу й не вгадаєш, що це: для чого в СРСР використовували універсальний косметичний прилад (фото)

Насправді ця процедура підходить далеко не всім

Радянська держава не особливо дбала про жіночу красу, сучасним дівчатам важко уявити собі те убожество вибору косметики, яке було в ті часи. Про масажери та інші пристрої для підтримки краси, які сьогодні доступні на будь-який смак, тоді не йшлося, але один косметичний прилад все ж таки був.

"Телеграф" розповідає про радянський косметичний прилад "Ромашка". Він призначався для розпарювання обличчя. У Союзі однією з найпопулярніших процедур у косметичних кабінетах було механічне чищення обличчя. Перед цим шкіру потрібно було ґрунтовно розпарити.

У 1981 році в СРСР почалося масове виробництво косметичного приладу "Ромашка", за допомогою якого можна було розпарити обличчя в домашніх умовах. Однак в інструкції до нього описувалися всілякі плюси гарячої пари для обличчя і не згадувалося, що це попередній етап перед чищенням.

Їм пропонувалося користуватися і чоловікам, розпарюючи обличчя перед голінням. Однак мало хто з них вдавався до такого способу. А ось винахідливі радянські жінки знайшли "Ромашці" ще одне застосування — як інгалятор при застудах. У ванну наливали відвар лікарських трав і дихали над ним. Найчастіше такій "екзекуції" піддавали дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими були "жіночі" професії в СРСР. Багато з них вважалися непрестижним через низьку зарплату або кваліфікацію робітниць.