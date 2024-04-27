Навіщо в СРСР під нуль стригли однорічних малюків: причини вражають

Реальних підстав під цим забобоном немає

Життя дитини в Радянському Союзі було досить суворим — мало того, що ласощі їй заміняли дивні речі, так ще її в рік було заведено голити налисо. Через це дівчаток плутали з хлопчиками, а будь-якої практичної користі від цього немає.

"Телеграф" розповідає, звідки в СРСР узявся забобон про необхідність налисо стригти малюків. Можливо, ця традиція сягає корінням ще в Стародавню Русь. Тоді було заведено після того, як малюкові виповнюється рік, віддавати його на виховання батькові. Волосся ж вважалося символом зв’язку з матір’ю, тому його зголювали.

Обрізані локони вважалися оберегом. Їх зберігали та навіть носили на шиї у спеціальних мішечках чи медальйонах.

У СРСР вважалося, що стрижка наголо в майбутньому зробить волосся дитини красивим і густим. У немовлят пушок на голові часто росте нерівномірно, і тоді вважалася, що після радикальної стрижки почне рости "доросле" волосся.

Крім того, у післявоєнні роки дітей було заведено голити налисо не тільки в рік, а й пізніше. По-перше, так намагалися уникнути педикульозу та лишаїв. По-друге, у суворій радянській реальності тих часів не було часу на догляд за волоссям та кіски, з безволосою головою проблем значно менше.

Насправді, на думку фахівців, обривання дітей наголо не приносить жодної користі. А от шкоду завдати може – шкіра голови малюка дуже ніжна і її легко травмувати. Понад те, це може принести дитині психологічний дискомфорт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що замінювало жувальну гумку радянським дітям. Вони жували абсолютно непридатні для вживання речі.