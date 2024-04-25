Які види квітів треба обрізати, щоб пишно квітли влітку

Щоб спонукати квіти до пишного цвітіння, варто їх обрізати.

Літо — пора розквіту не лише природи, але й домашнього саду. Щоб насолодитися пишним цвітінням улюблених квітів протягом усього літнього сезону, важливо знати, які з них потребують обрізки. Ця проста процедура не лише стимулює цвітіння, але й робить рослини більш охайними та декоративними. Також, ми писали, які квіти не можна саджати у квітні.

1. Квіти, які потребують обрізки після цвітіння:

Троянди: Після того, як троянда відцвіла, видаліть зів'ялі квіти та обріжте стебло на 2-3 листочки. Це стимулює ріст нових пагонів та утворення нових бутонів.

Після того, як троянда відцвіла, видаліть зів'ялі квіти та обріжте стебло на 2-3 листочки. Це стимулює ріст нових пагонів та утворення нових бутонів. Півонії: Зів'ялі квіти півоній слід зрізати, не зачіпаючи листя. Обрізка стебел не рекомендується, адже це може призвести до ослаблення рослини.

Зів'ялі квіти півоній слід зрізати, не зачіпаючи листя. Обрізка стебел не рекомендується, адже це може призвести до ослаблення рослини. Флокси: Після цвітіння обріжте стебла флоксів на 1/3. Це допоможе їм зберегти компактну форму та стимулює утворення нових бутонів.

Після цвітіння обріжте стебла флоксів на 1/3. Це допоможе їм зберегти компактну форму та стимулює утворення нових бутонів. Лілії: Зів'ялі квіти лілій слід зрізати разом з насіннєвою коробочкою. Обрізка стебел не рекомендується, адже це може призвести до загибелі рослини.

Зів'ялі квіти лілій слід зрізати разом з насіннєвою коробочкою. Обрізка стебел не рекомендується, адже це може призвести до загибелі рослини. Дельфініум: Після цвітіння обріжте стебла дельфініуму на 2/3. Це стимулює повторне цвітіння в кінці літа або на початку осені.

2. Квіти, які потребують обрізки протягом літа:

Петунія: Для стимуляції цвітіння та підтримки охайної форми петунії рекомендується регулярно видаляти зів'ялі квіти та обрізати подовжені пагони.

Для стимуляції цвітіння та підтримки охайної форми петунії рекомендується регулярно видаляти зів'ялі квіти та обрізати подовжені пагони. Бархатці: Обрізка бархатців стимулює утворення нових бутонів та робить рослину більш пишною. Для цього слід видаляти зів'ялі квіти та обрізати верхівки пагонів.

Обрізка бархатців стимулює утворення нових бутонів та робить рослину більш пишною. Для цього слід видаляти зів'ялі квіти та обрізати верхівки пагонів. Герань: Щоб герань рясно цвіла протягом усього літа, рекомендується регулярно обрізати її. Це можна робити як протягом вегетаційного періоду, так і восени.

Щоб герань рясно цвіла протягом усього літа, рекомендується регулярно обрізати її. Це можна робити як протягом вегетаційного періоду, так і восени. Лобелія: Лобелію можна обрізати 2-3 рази за сезон. Це допоможе їй зберегти компактну форму та стимулює утворення нових бутонів.

Лобелію можна обрізати 2-3 рази за сезон. Це допоможе їй зберегти компактну форму та стимулює утворення нових бутонів. Агерантум: Для стимуляції цвітіння агерантуму рекомендується регулярно видаляти зів'ялі квіти та обрізати подовжені пагони.

3. Правила обрізки квітів:

Для обрізки використовуйте гострі секатори або садові ножиці.

Зрізи робіть під косим кутом.

Не обрізайте занадто багато листя, адже воно є джерелом живлення для рослини.

Після обрізки рекомендується обробити зрізи садовим варом або подрібненим вугіллям.

4. Додаткові поради:

Для кращого цвітіння рекомендується регулярно поливати та підживлювати квіти.

Забезпечте квітам достатню кількість сонячного світла.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо квітів.

Захищайте квіти від шкідників та хвороб.

Порада:

Обрізка квітів — це нескладний, але дуже корисний догляд, який допоможе вам насолодитися пишним цвітінням протягом усього літа. Не бійтеся експериментувати та знаходити оптимальні способи обрізки для ваших улюблених квітів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в квітні вже пізно підрізати яблуні.Також, ми писали, як підрізати лаванду навесні.