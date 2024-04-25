Які види квітів треба обрізати, щоб пишно квітли влітку
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Щоб спонукати квіти до пишного цвітіння, варто їх обрізати.
Літо — пора розквіту не лише природи, але й домашнього саду. Щоб насолодитися пишним цвітінням улюблених квітів протягом усього літнього сезону, важливо знати, які з них потребують обрізки. Ця проста процедура не лише стимулює цвітіння, але й робить рослини більш охайними та декоративними. Також, ми писали, які квіти не можна саджати у квітні.
1. Квіти, які потребують обрізки після цвітіння:
- Троянди: Після того, як троянда відцвіла, видаліть зів'ялі квіти та обріжте стебло на 2-3 листочки. Це стимулює ріст нових пагонів та утворення нових бутонів.
- Півонії: Зів'ялі квіти півоній слід зрізати, не зачіпаючи листя. Обрізка стебел не рекомендується, адже це може призвести до ослаблення рослини.
- Флокси: Після цвітіння обріжте стебла флоксів на 1/3. Це допоможе їм зберегти компактну форму та стимулює утворення нових бутонів.
- Лілії: Зів'ялі квіти лілій слід зрізати разом з насіннєвою коробочкою. Обрізка стебел не рекомендується, адже це може призвести до загибелі рослини.
- Дельфініум: Після цвітіння обріжте стебла дельфініуму на 2/3. Це стимулює повторне цвітіння в кінці літа або на початку осені.
2. Квіти, які потребують обрізки протягом літа:
- Петунія: Для стимуляції цвітіння та підтримки охайної форми петунії рекомендується регулярно видаляти зів'ялі квіти та обрізати подовжені пагони.
- Бархатці: Обрізка бархатців стимулює утворення нових бутонів та робить рослину більш пишною. Для цього слід видаляти зів'ялі квіти та обрізати верхівки пагонів.
- Герань: Щоб герань рясно цвіла протягом усього літа, рекомендується регулярно обрізати її. Це можна робити як протягом вегетаційного періоду, так і восени.
- Лобелія: Лобелію можна обрізати 2-3 рази за сезон. Це допоможе їй зберегти компактну форму та стимулює утворення нових бутонів.
- Агерантум: Для стимуляції цвітіння агерантуму рекомендується регулярно видаляти зів'ялі квіти та обрізати подовжені пагони.
3. Правила обрізки квітів:
- Для обрізки використовуйте гострі секатори або садові ножиці.
- Зрізи робіть під косим кутом.
- Не обрізайте занадто багато листя, адже воно є джерелом живлення для рослини.
- Після обрізки рекомендується обробити зрізи садовим варом або подрібненим вугіллям.
4. Додаткові поради:
- Для кращого цвітіння рекомендується регулярно поливати та підживлювати квіти.
- Забезпечте квітам достатню кількість сонячного світла.
- Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо квітів.
- Захищайте квіти від шкідників та хвороб.
Порада:
Обрізка квітів — це нескладний, але дуже корисний догляд, який допоможе вам насолодитися пишним цвітінням протягом усього літа. Не бійтеся експериментувати та знаходити оптимальні способи обрізки для ваших улюблених квітів.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому в квітні вже пізно підрізати яблуні.Також, ми писали, як підрізати лаванду навесні.