Время есть до начала июня: как правильно высадить георгины, чтобы они не ломались

Цветам с крупными бутонами требуется поддержка

Иметь хороший цветник в саду непросто — нужно учитывать время посадки, обрезки и при необходимости выкапывания цветов. Есть свои секреты и в выращивании георгин.

Портал Gardenersworld отмечает, что георгины следует высаживать весной, после того как минует опасность заморозков, как правило, с середины апреля до начала июня. Температура почвы должна быть не менее 15°C.

Чтобы посадить георгины:

Подготовьте почву, разрыхлив ее и дополнив тяжелые или глинистые почвы песком, перегноем или торфяным мхом, чтобы улучшить дренаж.

Выкопайте ямы глубиной 10-15 см, расположив лунки на расстоянии 30-45 см друг от друга для больших сортов и поближе для меньших сортов.

Поместите клубни георгин в лунки "глазками" или точками роста вверх. Накройте 2,5–7,5 см грунта.

Тщательно полейте клубни после посадки, но избегайте повторного полива, пока над почвой не появятся ростки.

Высшим сортам георгин, чтобы сопротивляться нужные колы или клетки во время посадки, чтобы их стебель успел окрепнуть во время роста растения. Георгины также можно вырастить и дома перед высадкой на улицу, когда земля достаточно прогреется. Начинать это можно за 4-6 недель до заморозков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стебли нарциссов сразу после цветения срезать не нужно. Если не дать цветам посохнуть естественным путём, можно не получить цветы на следующий год.